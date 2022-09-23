Büyük ölçüde sıkıcı günlerden geçen kripto para piyasasının bu durumuna rağmen bu altcoi'deki yükseliş durdurulamıyor. Uzmanlar, altcoin'de eşi benzeri görülmemiş bir ralli bekliyor.

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Büyük ölçüde oldukça sıkıcı günlerden geçen kripto para piyasasının bu durumuna rağmen XRP (XRP) bir istisna olarak hareket ediyor. Büyük ölçüde olumsuz fiyat momentumunun görüldüğü ortamda, son günlerde XRP’nin fiyatında büyük bir çıkış oldu. Altcoin’in fiyatındaki yükselişin en bariz nedeni olarak ise önümüzdeki günlerde SEC’in 2020’nin sonunda Ripple’a açtığı davada mahkemenin XRP’nin ihraççısının lehine karar vereceği gösteriliyor. Bu teoride XRP için ana teknik metrikler yükseliş eğiliminde ve bu nedenle altcoin’in daha fazla ralli yapma şansı var gibi duruyor.

XRP Fiyatının Yükselişi

XRP, son bir hafta içinde güçlü bir satın alım modeli oluşturdu ve bu dönemde fiyat yüzde 65’e varan oranda yükseldi. Altcoin’i çevreleyen yatırımcı hissi, SEC’in açtığı davada Ripple‘ın lehine karar çıkması yönünde. Bu da balinaların XRP’ye olan ilgisini artırmış durumda. Balinalar, ayrıca tarihi The Merge güncellemesinin ardından Ethereum’dan (ETH) uzaklaşarak XRP’ye akın ediyorlar. ETH fiyatı, geçen hafta başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge‘den beri düşüyor.

Teknik analiz, XRP’nin mevcut seviyelerde hacim cephesinde 18 aylık trendi kırdığını gösteriyor. Altcoin, ayrıca RSI’da 22 aylık bir trendi kırmaya çalışıyor. Kripto para analisti Crypto Banter, yaptığı etkileyici XRP analizinde altcoin için büyük satın alım fırsatının geldiğini iddia etti. Analist, “XRP, hacim cephesinde 18 aylık trendi ve RSI cephesinde 22 aylık modeli kırıyor. Bu, açıkçası, son derece büyük zaman diliminde çılgın bir ralli için yükselişin habercisi.” değerlendirmesinde bulunarak daha büyük çıkışa işaret etti. Son bir haftada XRP fiyatının yüzde 65’e yakın yükselmesinin ardından altcoin’in ivmesini koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.

Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Ralli Beklentisi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, altcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 30,34 artışla 0,5385 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzun vadeli düşüş modellerinin kırılmasıyla birlikte daha güçlü bir XRP rallisinin potansiyel olarak yapım aşamasında olduğu değerlendiriliyor.

Piyasa uzmanları, piyasaların SEC’in açtığı davada Ripple‘ın kazanması üzerine bahse girerek XRP’ye akın ettikleri üzerinde duruyor. Kripto paralarla ilgili podcast’e ev sahipliği yapan David Gokhshtein, fiyattaki sıçramayla birlikte insanların davanın Ripple’ın lehine bitmek üzere olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Twitter’daki kripto para balinası olduğunu iddia eden Crypto Vinco, Ripple’ın (XRP) Bitcoin ve Ethereum’dan kayda değer oranda pazar gücü alabileceğini belirterek, “XRP çok nadir bir şey yapıyor gibi görünüyor. ETH ve BTC gibi dev kripto paralardan ve diğer kripto paralardan gelen talebi tüketiyor. Bu ralli ivmesini sürdürecek olursa eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş görebiliriz.” dedi.