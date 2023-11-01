  Ripple’da (XRP) Yükseliş Umutları Yeşeriyor! Altcoin Bekletileri Karşılayacak Mı?

Ripple (XRP) son ​​24 saat içerisinde istikrarlı bir ilerleme kaydederek fiyatını %3,16 oranında artırarak 0,59 dolar seviyesine yükseltmeyi başardı. Peki, popüler altcoinde yükseliş ivmesi sürecek mi?

Ripple’da Psikolojik Seviye

Popüler altcoin XRP, Ağustos ortasındaki piyasa çöküşünden bu yana ilk kez psikolojik olarak önemli olan 0,6 dolar seviyesine ulaştı. Ödeme odaklı kripto para birimi son 12 gün içinde %25 oranında fazla artmasıyla piyasa yapısında bir değişiklik yaşandı.

Yaşanan yükseliş henüz ATH seviyesinden çok uzakta olsa da, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazanılan kısmi yasal zaferden kısa bir süre sonra görülen yüksek seviyelerin geri kazanılacağı umutlarını artırdı.

Ripple’da 0,6 dolara doğru hareket aynı zamanda XRP balinalarının katılımının da arttığını gördü. Zincir içi analiz firması Santiment’e göre, 1 milyon doları aşan balina işlemleri Ekim ayının son gününde 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlara göre bu yükseliş güçlü satın alma baskısından kaynaklandı. En az 10.000 token bulunduran cüzdanların sayısı yazı kaleme alındığında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 277,62 bine yükseldi. XRP’de balina birikimi, uzun vadeli yükseliş eğiliminin güçlü bir göstergesidir. Kripto paranın dolaşımdaki arzının büyük bir kısmına sahip olduklarından, eylemleri daha az deneyimli bireysel yatırımcılar tarafından dikkatle analiz ediliyor.

XRP’de Umutlu Bekleyiş

Zincir üstü veriler bu beklentiyi doğruluyor gibi görünüyordu. XRP fiyatları yükseldikçe yeni katılımcıların ağa girme oranı da keskin bir şekilde arttı. Ripple ekosistemi yakın vadeli beklentileri konusunda iyimser. Yakın zamanda CEO Brad Garlinghouse’un temize çıkarılması da dahil olmak üzere önemli hukuki zaferler elde edilen bu süreçte sorunsuz bir gidişata dair umutlar her zamankinden daha güçlüydü.

Ripple ve onu destekleyen Blockchain XRP Ledger’ın (XRPL) önemli başarılarının altını çizen üçüncü çeyrek piyasa raporunu yayınladı. Merkezi olmayan borsalardaki (DEX) işlem hacmi, önceki çeyreğe göre (QoQ) üç kattan fazla arttı.

Token, günlük işlem hacminin Temmuz-Ağustos döneminde sürekli olarak 1 milyon doların üzerinde olduğunu, Ağustos ayının belirli günlerinde ise 20 milyon dolar-30 milyon dolara ulaştığını belirtti. Üstelik yeni cüzdan sayısı yaklaşık %12 artışla 157.936’ya yükseldi. Ancak genel işlem sayısında ikinci çeyreğe kıyasla %8’den fazla düşüş yaşandı.