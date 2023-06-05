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Ripple’ın (XRP) fiyatı son 24 saatte %2 arttı ve kripto para piyasası bir bütün olarak %1 gerilerken 0,536380 dolara yükseldi. Ripple’ın SEC ile yasal mücadelesine ilişkin beklenti arttıkça, XRP geçen hafta %11 artarken, son 30 günde %15,5 arttı.

Ripple Performansı!

Altcoinin fiyatı zaten yılın başından bu yana %57 oranında artmışken, analistler bu yıl Bitcoin (BTC) ve diğer büyük kripto para birimlerinden daha iyi performans gösterebileceğini öne sürüyorlar. Bu durum Ripple’ın yukarıda belirtilen davada olumlu bir karar almasına bağlı olabilir. Ayrıca XRP’nin 2023’te herhangi bir ilk 100 kripto para birimi arasında en iyi rallilerden birine sahip olacağına dair çok az şüpheler mevcut. XRP’nin göreli güç endeksi, dün 80’den düşmesine rağmen 50’nin üzerinde kalıyor ve bu da alım talebini korumaya devam ettiğini gösterebilir.

Benzer şekilde altcoinin 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının üzerine yükselmeye devam ediyor ve bu da sürekli ivmeyi gösterebilir. Başka bir deyişle XRP’nin mevcut rallisi, destek seviyesi ile daha da yüksek katlar etrafında konsolide olmaya devam ettiğini ortaya çıkararak bir süre daha devam edebilir.

XRP Gelişmeleri!

Ancak XRP’nin dört gözle beklemesi gereken sadece kısa vadeli değil, Ripple önümüzdeki birkaç ay içinde SEC ile olan davasının sona ermesini bekleniyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yakın tarihli bir röportajda, davanın birkaç hafta içinde sonuçlanabileceğinden şüphelendiğini söyledi; bu, muhtemelen XRP’nin son günlerde ve haftalarda neden bu kadar iyi performans gösterdiğini açıklayan bir tahmin.

Ripple’ın performansının bir başka açıklaması da, Ripple’ın sonundan itibaren bazı olumlu gelişmeler yaşaması, geçen hafta Ripple’a dava açmadan önce SEC’in XRP’nin olmadığına dair yasal görüş aldığını gösteren belgelerin paylaşıldığını görmesi olabilir.

Bazı yorumcular, XRP’nin altcoini Ripple’dan ilk satın aldıklarında makul bir kar beklentisine sahip olduğu iddiası da dahil olmak üzere bir dizi önemli argümanı kanıtlayamadığını öne sürerek, düzenleyicinin iddiasını daha da zayıflatıyor.