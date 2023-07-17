Ripple (XRP), kurumsal tarihin en uzun ve en çekişmeli hukuk savaşlarından birinde zafer kazandıktan sonra popülerlik listelerinde yüksek puan aldı. Sosyal analiz firması LunarCrush’a göre, ödeme odaklı kriptonun sosyal tartışması, dönüm noktası kararının ardından yükseldi.

Ripple Hareketleri!

Sosyal etkileşimler açısından kripto para, Ethereum (ETH) gibi diğer büyük varlıklardan daha iyi performans gösterdi ve yalnızca Bitcoin‘i (BTC) takip etti. Fiyatlar, kararın verildiği gün %80 oranında yükseldikten sonra önemli ölçüde azaldı. Buna rağmen CoinMarketCap’e göre XRP, bir ay öncesine göre hala %50 daha yüksek ve yazının yazıldığı sırada 0,71 dolardan işlem görüyor.

XRP topluluğu ve kripto savunucularının çoğu kutlama modundayken, kararı eleştiren sesler yükselmeye başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski yetkilisi John Reed Stark endişelerini dile getirdi ve kararla ilgili temel kusurları belirtmek için açıklamalarda bulundu. Ripple’ın eski yönetici açıklamalarda şunları söyledi:

Karar sallantıda, temyiz için büyük olasılıkla olgun, büyük olasılıkla geri almayla sonuçlanacak ve mutlaka bir kutlama nedeni değil.

Stark, iş SEC korumalarını ve çarelerini genişletmeye geldiğinde kurumsal yatırımcılar ile bireysel yatırımcılar arasında yapılan ayrıma itiraz etti. Karar, XRP’nin genel halka değil kurumsal yatırımcılara satıldığında bir menkul kıymet olduğundan bahsetmişti.

Ripple Eski Yöneticisinin Açıklamaları!

İkinci olarak borsa yoluyla token satışlarını menkul kıymetler kanunundan muaf tutmanın ardındaki mantığı sorguladı. Stark’a göre, bireysel alıcıların cahil olduğu ve kripto para ihraççısı hakkında hiçbir şey bilmediği varsayımı “yalnızca tepeden bakma değil, aynı zamanda düpedüz aşağılayıcıydı”.

Ayrıca bireysel yatırımcıların Ripple’ın niyetlerini bilemeyeceği fikrine de itiraz etti. Yetkili, kurumsal yatırımcılarla aynı bilgilere erişimleri olduğunu savundu. Eski SEC yetkilisi, bireysel yatırımcıların XRP’nin Ripple tarafından desteklendiğini bildikleri için paralarını XRP’ye yatırdıklarını söyledi. SEC tarafından kabul edilen bir sonraki eylem planının ne olacağı henüz belli değil. Bloomberg tarafından daha önceki bir rapora göre, düzenleyici kararı inceliyordu.