Ripple’da (XRP) Güncel Veriler! Token’da Beklentiler Ne Yönde?

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ripple‘da (XRP) alıcılar %9,3’lük kazançla orta seviye noktasını geçmek için toparlandı ve XRP’yi en yüksek aralığa taşıdı. Ancak 0,55 dolarlık fiyat bölgesindeki satış baskısı mevcut konuma kadar bir kırılmayı önledi.

BTC’nin Ripple’a Etkisi!

Daha geniş kripto para piyasalarında Bitcoin (BTC), yükseliş hissini destekleyen güçlü taleple birlikte 34 bin doların üzerinde işlem görmeye devam etti. 12 saatlik zaman dilimi, boğaların 0,55 dolarlık fiyat engelini ölçeklendirmesi zor bir seviye bulduğunu gösterdi. Bu durum, 29 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde fiyat seviyesindeki düşüş yönlü retlerde görüldü.

0,55 dolarlık fiyat bölgesinde bir düşüş emri bloğunun (OB) token’ı, fiyatların son 48 saatteki seviyede değişmesiyle yükseliş rallisini sınırladı. 0,55 dolarlık düşüş eğilimine rağmen grafik göstergeleri artan yükseliş momentumuna işaret etti. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde seyrederek güçlü alım baskısını vurguladı.

Buna ek olarak chaikin para akışı olumluydu ve sermaye girişlerinin iyi olduğuna işaret ederken, bilanço hacmindeki (OBV) artış son günlerde satın alma hacminin arttığını gösteriyor. Bu nedenle, satın alma baskısı, alıcıların 0,6 ila 0,65 dolar fiyat seviyelerindeki kısa vadeli kar hedefleriyle düşüş eğilimi bloğunu temizlemesine neden olabilir.

XRP’de Fiyat Tahmini

Long/short oranının dört saatlik zaman dilimi, alıcıların 0,55 dolarlık fiyat engelini ölçeklendirmek için teklif vermesiyle artan yükseliş talebini gösterdi. Yazı kaleme alındığında long pozisyonlar çoğunluktaydı ve açık sözleşme pozisyonlarının %51,21’ini elinde tutuyordu. Bu durum yakın vadede yükseliş eğilimini vurguladı. Sonuç olarak 0,55 doların üzerinde bir hareket muhtemel görünüyor ve bu aralığın üzerinde bir mum yakınlığı daha uzun fırsatlar sağlayabilir.

Sonuç olarak XRP, %9,3’lük artışla 0,55 dolar seviyesine yükseldi ancak bu direnci aşmakta zorlanıyor. Teknik göstergeler güçlü alım baskısını işaret ederken, long pozisyonlar çoğunlukta. Alıcılar, 0,55 dolar seviyesini geçme çabasında, ancak direnci aşmanın zorluğu devam ediyor, bu durum yüksek talep ve olumlu göstergelerle dengeleniyor. Uzun vadeli fırsatlar için bekleniyor.