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Ripple’da (XRP) Görüş Ayrılıkları! Kazanan Kim Olacak?

Özet

  • Ripple (XRP), 0,54 dolarlık direnç seviyesinden reddedilerek düşüş eğilimine girdi ve alıcı ilgisi azaldı.
  • Teknik analiz, 0,46 doların kritik bir destek seviyesi olduğunu belirtiyor ve düşüş eğilimine dikkat çekiyor.
  • Fiyat 0,489 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor, ancak OBV ve RSI gibi göstergeler düşüş eğilimini işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:11
18 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Ripple (XRP), fiyatların düşüş eğilimine girmesiyle son iki hafta içerisinde alıcıların ilgisi azaldı. Boğalar 0,54 dolarlık direnç bölgesinden reddedildi. Ayrıca Ripple, Hong Kong Dijital Varlık Konsorsiyumunun (HKVAC) beşinci üyesi olarak Circle‘ın (USDC) yerini aldı. Ancak raporda USDC’nin XRP’den çok daha yüksek bir ağ büyümesine sahip olduğu da ortaya çıktı. Kripto para biriminde ayılar ile boğaların savaşında önde hangi taraf?

Ripple’da On-Chain Veriler

Ripple’ın 12 Ekim tarihli teknik analiz raporu, XRP‘nin 1 günlük grafikte düşüş eğilimine dikkat çekti. Ayrıca 0,46 doların kritik bir destek seviyesi olduğunu da vurguladı. Peki, daha düşük zaman dilimi grafikleri nasıl görünüyor?

Son zamanların en düşük zirvesi olan 0,489 doların üzerindeki hareket, XRP’nin piyasa yapısını yükselişe geçmesine neden oldu. Göreceli güç endeksi (RSI) de nötr 50’nin üzerine yükseldi. DMI hem ADX’in hem de +DI’nin 20’nin üzerine çıktığını gördü.

Ek olarak metrikler, yazı kaleme alındığında yalnızca 30 saat önce güçlü yükseliş hissini yansıtıyordu. Ancak işler değişmeye başladı. OBV Ekim ayı boyunca düşüş trendindeydi ve satın alma baskısının olmaması fiyatların 0,489 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu.

Pazartesi günü 65’e ulaşan RSI 47’deydi ve düşüş momentumunun kontrolü ele geçirmeye başladığını gösterebilir. XRP boğalarının yakın vadede savunması gereken bir sonraki düşük seviye 0,4835 dolar olabilir. Bunun altındaki bir hareket, piyasa yapısını bir kez daha düşüş eğilimine girebilir ve XRP’nin 0,46 dolar veya daha düşük bir seviyeye düşmesine neden olabilir.

XRP Fiyat Tahmini

Spot CVD, fiyatların 0,47 dolar seviyesinin biraz üzerinde yükseldiği 9 Ekim’den bu yana yükseldi. Ancak OBV istikrarlı bir düşüş trendi içerisinde ancak hacim göstergeleri birbiriyle çelişmiyor. OBV de 9 Ekim’den bu yana küçük bir yükseliş kaydetti ancak eğilimi son haftalarda düşüşe geçti. Spot CVD’nin yükseliş eğilimi kısa vadeli boğalar için cesaret verici bir faktör olabilir.

Açık pozisyon da fiyatların yanı sıra son iki günde daha da yükseldi. Bu durum piyasada yükseliş eğiliminin sinyalini verdi. Bu nedenle, mevcut durumda XRP’nin tekrar 0,5 dolara tırmanması muhtemel görülebilir. Boğaların bu işareti kırıp kıramayacağı belli değil ancak CVD’de devam eden yükseliş eğilimi yükseliş eğilimini güçlendirebilir.

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