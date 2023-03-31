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  •   Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!

Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!

Ripple (XRP) son zamanlarda yaşanan hareketliliklerin ardından hayati bir dönüm noktasında olabilir! İşte token'da aşılması gereken nokta!
20:51
31 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

TerraUST çöküşünden bu yana Ripple (XRP) fiyatı ilk kez 0,55 dolara yaklaşırken kripto para birimi birden fazla yeşil sinyal veriyor. Zincir içi verilere daha yakından bakıldığında, birçok XRP yatırımcısının hala düşüş eğiliminde olduğu görülüyor. FUD bulutu temizlendiğinde XRP daha ne kadar yükselebilir?

Ripple’da Negatif Hava!

Son zamanlardaki fiyat artışına rağmen XRP ile ilgili sosyal medya algısı olumsuz olmaya devam ediyor. Zincir üstü veriler, XRP defteri kripto para birimi için ileride daha fazla kazanç olduğunu gösteriyor. XRP, 18 Mart’taki son yerel düşük seviyesinden bu yana %45 arttı. Hareket, XRP’nin 10 ay sonra ilk kez 0,55 dolarlık dönüm noktasına yaklaştığını gördü. Ancak olumlu piyasa tepkisine rağmen on-chain verileri, Ripple – SEC davasındaki yaklaşan kararın etrafını hala büyük bir belirsizlik bulutunun çevrelediğini gösteriyor.

Blockchain analiz platformu olan Santiment’e göre, XRP’yi çevreleyen genel algı hala büyük ölçüde olumsuz. Paylaşılan tablo XRP Ağırlıklı Duyarlılığının 12 Şubat’taki son yüksek seviyesi olan 6,78’den bu yana nasıl negatif bir seyir izlediğini göstermekte. 31 Mart itibariyle, -0,60’lık bir skorla negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ağırlıklı Duyarlılık metriği, belirli bir varlığa ilişkin olumlu sözlerin olumsuz çağrışımlara oranını ölçer. Sıfırın altına düştüğünde, ağ katılımcılarının daha büyük bir yüzdesinin düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelir.

XRP’de Metrikler Yükseliyor!

Genellikle olumsuz bir sosyal algı, kripto para biriminin coşkulu bir fiyat bölgesine ulaşmaktan çok uzak olduğunun temel göstergesi olabilir. Kripto para yatırımcıları bunu bir ana satın alma fırsatı olarak okuyabilir ve sonuçta daha fazla fiyat artışına yol açabilir. Bu yükseliş duruşunu doğrulayan bir diğer kritik zincir üstü ölçüm, ağdaki yeni kullanıcıların akışı olabilir. Santiment’e göre, son fiyat artışı ile talepteki büyüme arasında olumlu bir yakınlaşma var.

Elde edilen verilere göre XRP topluluğuna katılan yeni kullanıcı sayısı 5 Mart’ta 1.006’dan 30 Mart’ta 3.360 yeni adrese %300 arttı. Ağ büyümesindeki artış, kripto para biriminin daha fazla benimsenmesi ve kullanılması anlamına gelebilir. Özellikle, bir fiyat artışına orantılı ağ büyümesi eşlik ettiğinde, bu bir yükseliş sinyali olarak görülebilir. Token, artan temel ağ değeri nedeniyle muhtemelen daha yüksek bir destek aralığına sahip olacaktır. Özetle uzmanlara göre XRP holder’ları, kasvetli sosyal algı ve ağ büyümesinin daha fazla talebi tetikleyebileceği için önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç bekleyebilir.

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