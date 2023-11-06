Ripple’da (XRP) Dev Balina Hareketi! Altcoinde Etkisi Büyük Oldu!

Önde gelen bir Ripple (XRP) balinası yakın zamanda önemli miktarda token’ı bir kripto para platformuna aktardı. Başlangıçta olağandışı görünse de bu hareket, fiyat eğiliminin yönü ile uyumlu ve bu hareket için olası bir açıklama sunabilir.

XRP’de Balina Aktivitesi

5 Kasım tarihinde sosyal medya platformu üzerinde yüksek takipçili balina izleme platformu Whale Alert, 23,8 milyon XRP’bin Bitstamp borsasına transferini içeren önemli bir işlem bildirdi.

Token transferinin açıklandığı esnada 15,6 milyon doların üzerindeydi. Ayrıca token’ın balinadan önemli miktarda akışı, son 24 saatlik işlem hacmiyle desteklenen bir fikir olan bir satışı akla getirebilir.

CoinMarketCap’teki hacim eğilimlerine ilişkin analiz, son 24 saat içinde işlem faaliyetlerinde artış olduğunu gösterdi. Bu raporun yayınlandığı tarihte işlem hacmi %160’tan fazla artmıştı.

Bu keskin artış, Santiment’in 2,5 milyar doların üzerinde bir hacim gösteren hacim grafiği analizinde de görülebilir.

XRP’de Analitik Şirketi Raporları

Ayrıca CoinMarketCap’ten elde edilen veriler, son 24 saat içinde piyasa değerinde yaklaşık %9’luk bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle piyasa değerine göre ilk beş kripto para birimi arasında yer alan XRP, son yedi günde daha fazla fiyat artışı yaşadı.

Yazı kaleme alındığında veriler %22’nin üzerinde kayda değer bir büyüme gösterdi. Ayrıca, 36 milyar doları aşan piyasa değeriyle dördüncü en yüksek sermayeli token olan BNB’nin hemen ardından geliyordu.

XRP için günlük zaman dilimi grafiğinin analizi, 5 Kasım’da sona eren önemli bir yükseliş fiyat eğilimini ortaya çıkardı. Belirtilen gün içerisinde XRP, %7,41 oranında kayda değer bir değer artışı yaşadı ve 0,66 doların üzerinde bir fiyata ulaştı.

Ayrıca bu keskin artışın token için son üç ayda gözlemlenen en yüksek fiyat artışına işaret ettiğini de vurgulamakta fayda olabilir. Ek olarak trend çizgilerinin yanı sıra hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi de yükseliş eğilimi gösterdi