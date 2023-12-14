Ripple’da (XRP) Balinalar Uyandı: Dev Transferin Sonuçları Neler?

Piyasa değerine göre ilk beş kripto para biriminden biri olan XRP, perşembe günü kayda değer balina işlemlerinin kaydedilmesiyle kripto dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Üstelik bugün token’ın gösterdiği fiyat artışının ortasında gerçekleşen balina işlemleri, daha geniş kripto pazarında bir spekülasyon kasırgasını doğurdu.

XRP’de Balina Aktivitesi

Ripple destekli kripto para biriminin tanık olduğu fiyat artışına paralel olarak önde gelen bir kripto analisti de token’ın piyasa performansı hakkında görüşlerini aktardı. Ayrıca Blockchain verileri sunan bir platform olan Whale Alert, bugün iki önemli XRP balina işlemini açıkladı. Verilere göre bilinmeyen bir cüzdan, Bitstamp ve Bitso olmak üzere iki farklı CEX’e 42,8 milyon XRP aktardı. Anonim cüzdan, 24,6 milyon XRP’yi Bitstamp’a taşırken, başka bir transferde 18,2 milyon XRP’yi Bitso’ya taşıdı.

Bitstamp’a aktarılan token miktarı 15,28 milyon dolar olurken, Bitso’ya yapılan transfer ise 11,30 milyon dolar olarak değerlendirildi. Bitstamp ve Bitso’ya XRP transferleri, CEX’lerin XRP’nin arkasındaki şirket olan Ripple Labs ile ortaklık planlarını duyurmasından bu yana tekrar eden bir olay olarak ön plana çıktı. Ek olarak yukarıda belirtilen balina işlemleri, token’ın son 24 saatte tanık olduğu fiyat artışının ardından gerçekleşti.

XRP’de Analist Yorumu

Eş zamanlı olarak bu işlemler, kripto para piyasası meraklıları arasında büyük bir spekülasyon dalgası yarattı ve token bir kez daha 0,62 dolar sınırını aştı. Yazı kaleme alındığında XRP fiyatı %2,87 oranında marjinal bir artış kaydetti ve şu anda 0,6245 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafif bir artışa rağmen token’ın yakın zamanda 0,5989 dolar gibi düşük bir seviyede işlem görmesi nedeniyle fiyat gidişatı daha geniş kripto pazarında önemli bir ivme kazanıyor gibi görünüyor.

Üstelik XRP’nin fiyat artışına, token’ın piyasa değerindeki %2,89’luk hafif artış da eşlik etti. Ancak ünlü bir kripto para analisti, Ripple destekli kripto para biriminin tanık olduğu marjinal sıçramayı daha da vurguladı. Analist Cryptoes, XRP’nin tasvir ettiği kapanışın 21MA’nın hemen üzerinde seyrederek daha az ikna edici bir olay olduğunu belirtti. Ayrıca token’ın gösterdiği piyasa etkisinin ne kadar önemsiz kaldığını vurguladı. Token’ın tanık olduğu haftalık düşüş dalgası ve aylık düşüşün ortasında, mevcut yükselişin kayda değer bir ilgi kazanmış olduğu görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.