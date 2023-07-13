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Ripple’da (XRP) 600 Milyon Dolarlık Hacim! Altcoine Yatırımcı Akını!

Özet

  • Ripple hacmi 600 milyon dolara yükseldi.
  • XRP göreceli güç endeksininin 50 seviyesine çıkması yükselişi getirebilir.
  • Uzmanlara göre Ripple yükselişe geçebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
20:25
13 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saatte sabit seyretti ve şu anki seviyesi olan 0.80 dolar. Seviye son 24 saat içinde %72’lik bir yükselişi temsil ediyor. Peki popüler altcoinde ilerleyen günlerde olası hareket ne?

Ripple Grafikleri!

Yaşanan hafif düşüş LBRY’nin SEC ile olan davasında, mahkeme başkanının LBC token’larının ikincil satışının menkul kıymet arzı anlamına gelip gelmediği konusunda bir karar vermemesiyle birlikte, bir kararın ardından geldi.

Analistler, Ripple’ın olumlu bir sonuç elde etme şansının hala yüksek olduğu üzerine çalışırken, XRP’nin grafiği, tüm göstergelerin yukarıyı yönü işaret etmesiyle birlikte yeniden toparlanmak üzere olabileceğinin sinyalini verebilir. XRP’nin mevcut fiyatı, gelecekteki seviyesinde önemli bir fırsat sunabilir. Göreceli güç endeksi, dünün çoğunu düşüşle geçirdikten sonra bugün 50’nin üzerine çıktı, bu da ivme kazanıyor olabileceğinin bir işareti olabilir.

XRP Verileri!

Buna ek olarak XRP’nin 30 günlük hareketli ortalaması, bir haftalık düşüşün ardından şimdi yukarı doğru eğimli ve önümüzdeki bir veya iki hafta içinde 200 günlük ortalamasını geçecek gibi görünüyor. Bu olumlu görüşü destekleyen, altcoin’in geçtiğimiz haftalarda bir dizi artış gören destek seviyesi, XRP’nin şimdilik olabildiğince düşmüş olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca XRP’yi ayakta tutan işlem hacmi, hafta sonunun çoğunu 400 milyon doların altında geçirdikten sonra tekrar 600 milyon doların üzerine çıktı.

Yine bu, XRP’nin Ripple-SEC davasıyla ilgili olumlu haberlerle orta vadede artması muhtemel olan, kademeli olarak toparlanan bir ivmeye işaret edebilir. Bu durumla ilgili olarak, XRP’nin fiyatının, LBRY’nin SEC ile Salı günü gelen bir karar olan söz konusu karardan gerçekten etkilenmediğini görmek ilginç olabilir. Böyle bir görüş Ripple’ın lehine oldukça ve kripto para firmasının işine eskisi gibi devam etmesini sağlayacak türden bir karara tanık olacağı hissini artırabilir.

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