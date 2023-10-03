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Ripple’da Kritik Seviyeler! Altcoinde Yükseliş Beklentileri Karşılık Verecek Mi?

Özet

  • Ripple (XRP) fiyatı, satıcıların etkisiyle 0,548 dolardan 0,513 dolara geriledi, açığa satış kazançları %6'nın üzerinde arttı.
  • 4 saatlik grafikte yaşanan geri çekilme, XRP'nin 0,513 dolar seviyesini kırarak satıcıları 0,489 - 0,500 dolar arasındaki yükseliş OB'sine yönlendirebilir.
  • XRP'nin kısa vadeli boğalar için kritik seviyeleri 0,513 dolar ve 0,525 dolar olarak belirlendi, ancak RSI ve CMF gibi göstergeler satış baskısını vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:59
3 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Ripple (XRP) satıcıları Eylül ayının sonunda daha fazla piyasa kaldıracı elde etti. Satıcılar XRP’yi 0,548 dolardan 0,513 doların altına itti. Yaşanan düşüş, satıcıların 0,507 dolarlık değerine göre açığa satış kazançlarının %6’sından fazlasını gösterdi.

XRP’de Fiyat Geleceği!

Bir toparlanma veya geri çekilme hareket muhtemel olup olmadığını doğrulamak için BTC’nin 27,1 bin dolar civarındaki orta aralığı savunup savunamayacağına yöneliyor. Önceki bir XRP fiyat analizinde, 0,54 dolarlık günlük düşüş emri bloğunun yükseliş çabalarını trendden çıkarabileceğini öngörülüyordu. Tahmin doğrulandı ve satıcıların daha düşük zaman diliminde daha fazla avantaj elde etmelerini sağladı.

Kripto para biriminde 4 saatlik zaman diliminde uzatılmış geri çekilme 0,5130 dolar seviyesini kırdı. Bu hamle, satıcıları kazançlarını 0,489 – 0,500 ABD doları arasındaki H12 yükseliş OB’sine kadar genişletmeye teşvik edebilir.

Dolayısıyla XRP 0,513 doları geri kazanamazsa, kısa vadeli boğalar 0,489 ile 0,500 dolar arasındaki yükseliş OB’sinin temel seviyesi olarak işaretleyebilir. Geri çekilmenin yükseliş OB’sine kadar uzanması durumunda izlenecek bir sonraki hedef seviyeler kısa vadede 0,513 dolar ve 0,525 dolar olabilir.

XRP Teknik Verileri

Ek olarak RSI 50 seviyesinin altına gerileyerek son birkaç günde görülen uzun süreli satış baskısının altını çizdi. Benzer şekilde CMF güneye doğru çekilerek sıfır eşiğini kırdı. Bu durum da aynı dönemde önemli miktarda sermaye çıkışının yaşandığını gösterebilir.

Uzun vadeli fiyat düşüşü, XRP piyasasını daha da zayıflattı ve birikimli salınım endeksi’nin (ASI) gösterdiği gibi uzun vadeli fiyat eğilimini negatife çevirdi. ASI fiyat volatilitesi gücünü takip ediyor ve negatif değer, uzun vadeli fiyat hareketinin yazı kaleme alındığı tarih itibariyle düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelebilir.

Ancak son birkaç günde hareketlilik gösteren CVD, ne satıcıların ne de alıcıların piyasa avantajına sahip olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, hafifletilen açık faiz oranlarının gösterdiği sessiz talep nedeniyle yatırımcılar, riski azaltmak için BTC hareketini takip edebilir.

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