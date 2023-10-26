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Ripple Yanlısı Avukat John Deaton’dan Dava Yorumu: SEC Uzlaşma Sağlayabilir

Özet

  • John Deaton, X üzerinden paylaştığı gönderiler ile gündeme geldi.
  • Ripple yanlısı avukata göre SEC, Ripple ile uzlaşma sağlayabilir.
  • Avukata göre SEC ve Ripple arasındaki hukuki süreç 1 yıl sürebilir.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:50
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ripple yanlısı avukat John Deaton, Ripple ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsası Komisyonu (SEC) arasında geçen hukuki sürece dair açıklamalarda bulundu. Deaton’a göre bu yasal süreç bir yıl daha gündemde yer almaya devam edecek. Ünlü isim ayrıca olası bir uzlaşmanın sadece Coinbase‘in SEC’in kendisine karşı açtığı davayı reddetme talebinin başarılı olması halinde gündeme gelebileceğini iddia etti.

Ünlü İsimden Anlaşma Önerisi

Konu ile ilgili X’te ayrıntılı bir gönderi paylaşan Deaton, Ripple yöneticileri ve SEC yetkilileri arasında ciddi bir uzlaşma görüşmesi yapılmamasını eleştirdi. SEC’in 770 milyon dolar değerinde ceza istediğine dikkat çeken ünlü isim, çeşitli yasal süreçleri içeren ceza aşamasının karmaşıklığına değindi:

“Ripple, Brad Garlinghouse, Chris Larsen ve SEC arasında bir uzlaşmaya ilişkin tek bir ciddi görüşme yapıldığına inanmıyorum. SEC kızgın ve mahcup durumda ve 770 milyon dolar değerinde ceza istiyor”

Ceza aşamasının devam etmesi için ikinci bir hukuk davasına benzer bir şekilde, ifadeler, belge talepleri, e-postalar, mali kayıtlar, sözleşmeler ve talebe bağlı likidite (ODL) işlemlerini içeren ayrıltılı bir hukuki süreç olduğunu açıkladı.

SEC Cezayı Düşürecek mi?

Deaton, Ripple’ın ODL işlemlerini hariç tutarak ve ek masrafları azaltarak 770 milyon dolarlık cezayı azaltmayı hedefleyebileceğini öne sürüyor. SEC’in başlangıçta 23 milyon dolar talep ettiğini ancak sekiz ay süren davanın ardından 130.000 dolar değerinde bir cezaya razı olduğu LBRY davasına dikkat çekiyor. Deaton bir zaman çerçevesi üzerinden şu yorumda bulundu:

Yargıç Torres tarafından verilecek nihai kararın en erken yaz sonuna kadar çıkmasını beklemiyorum. Bu davada temyiz başvurusunun yapılması tam anlamıyla bir yıl sürebilir.”

Deaton, Ripple’ın hukuki mücadelesini SEC’in Coinbase’e karşı açtığı davayla ilişkilendirerek borsanın davayı reddetme talebinde başarılı olması halinde SEC’in kripto para sektörü konusundaki tutumunun değişebileceğini ve Ripple ile bir uzlaşma sağlanabileceğini belirtti. Ancak Coinbase bu adımda başarısız olursa SEC tarafı ile herhangi bir uzlaşma sağlanaması mümkün olmayabilir.

Coinbase’in talebine ilişkin görüşmeler 17 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve bu görüşmenin ardında kararın 60-120 gün içerisinde verilmesi planlanıyor. Ripple’ın bu süre içerisinde 770 milyon dolarlık cezayı azaltmaya çalışması önemli yasal maliyetlerle karşılaşmasına neden olacaktır.

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