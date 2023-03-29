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  •   Ripple (XRP) Kasırgası Piyasada Etkiyi Arttıracak Mı? İşte XRP’de İddialı Tahmin!

Ripple (XRP) Kasırgası Piyasada Etkiyi Arttıracak Mı? İşte XRP’de İddialı Tahmin!

20:15
29 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı 29 Mart’ta yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve analistler, yakın gelecekte yükselmeye devam edebileceğini belirtti.

Ripple Artışı!

XRP fiyatı 21 Mart’t alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Kısa bir düşüşün ardından kripto para biriminin fiyatı yukarı yönlü hareketine devam etti ve 29 Mart’ta yılın en yüksek seviyesi olan 0,585 dolara ulaştı. Hattan kopuş 50’nin üzerinde bir göreceli güç endeksi (RSI) kırılmasıyla da birleştirildi.

Mevcut konum itibariyle Ripple fiyatı, önümüzdeki 24 saat içinde keskin bir düşüş olmazsa muhtemelen başarılı olacak olan 0,535 dolarlık direnç alanının üzerinde kapanma sürecinde. Başarılı olursa alan destek sağlayacağı ve artışın devam edeceği belirtildi. Ancak, kripto para birimi günlük zaman diliminde bu alanın altında kapanırsa, bunu 0,43 dolara kadar bir düşüş takip edebilir.

Bununla birlikte XRP fiyatı Mart ayında önemli ölçüde arttı ve art arda dördüncü yükseliş mum çubuğunu oluşturma sürecinde. Bu dönemde uzun vadeli alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Mevcut konumda fiyat uzun vadeli 0,565 dolarlık direnç alanı içinde işlem görüyor. Bu durum Mayıs 2022’de ilk kırılmasından bu yana fiyat seviyesinin üzerinde işlem görmediği için çok önemli bir alan.

XRP’de Destek Seviyesi!

Bu nedenle, geri kazanımı çok önemli bir gelişme olabilir. Varsayım gerçekleşirse mevcut fiyattan %66 artışla 0,925 dolar seviyesindeki bir sonraki dirence yükselişe yol açabilir. Artış, 50’nin üzerine çıkan haftalık RSI tarafından destekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta içerisinde bazı olumlu Ripple haberleri vardı. 21 Mart’ta Messari’nin kurucusu Ryan Selkis, Ripple Labs ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın ikincisinin haddini aştığına inandığını ve birincisinin lehine olumlu bir karar beklediğini belirtti.

Sonuç olarak Ripple’da uzmanlara göre, 0,565 doların üzerinde bir kapanış, fiyatı 0,925 dolarlık direnç alanına götüren yukarı yönlü bir hareket için katalizör olabilir. Ancak 0,565 dolar alanı XRP token fiyatını reddederse, önceki 0,430 dolar desteğine düşüş gerçekleşebilir. Analistler XRP fiyatının 0,565 doların üzerine çıkması durumunda 0,925 dolara başka bir artışı tetikleyebileceğini öne sürdü. Ancak olası bir ret, 0,430 dolara düşüşü katalize edebilir.

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