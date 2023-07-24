Ripple‘ın XRP‘sine olan yatırımcı ilgisi artarak Kasım 2021’den bu yana yeni bir rekor kırdı. Kripto analiz platformu CoinGlass’ın sağladığı verilere göre 20 Temmuz itibarıyla XRP vadeli işlem sözleşmelerindeki açık faiz 1 milyar dolara aştı.

XRP’deki Açık Faiz 1.2 Milyar Doları Gördü

Henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerindeki pozisyonların toplam değerini yansıtan XRP‘deki açık faiz 20 Temmuz itibarıyla 1.2 milyar dolara ulaştı. Önde gelen altcoin’in açık faizindeki bu artış, ABD Menkul Kıymetler ve Bosa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada Ripple’ın zafer kazanmasının ardından yaşandı. Açık faiz, vadeli işlem piyasalarında genellikle para akışı ve belirli bir fiyat trendinin gücü hakkında fikir veren çok önemli bir ölçüttür.

Binance‘in 357 milyon dolarla en yüksek açık faize ulaşılan kripto para borsası olduğu, onu Bitget ve OKX‘in sırasıyla 198 milyon dolar ve 71 milyon dolarlık açık faizlerle takip ettiği görülüyor. Dördüncü sırada ise 7 milyon dolarlık açık faiz ile Bitmex yer alıyor.

XRP vadeli işlemlerindeki bu önemli sıçrama, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse‘un kısa süre önce ABD Kongresi’ndeki kripto şampiyonlarını alkışladığı sırada gerçekleşti. SEC’in Ripple lehine kararı temyize götürme kararı karşısında Garlinghouse, 23 Temmuz’da kişisel Twitter hesabından düzenleyici kurumun aşırılığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Ripple CEO’su, SEC’in kripto para endüstrisine yaklaşımının çok fazla yaptırım odaklı olduğunu, tüketicileri korumasız bıraktığını ve genellikle iflas mahkemesindeki sonuçlarla uğraştığını savundu.

Mahkemenin Kararı XRP’de Roketin Fitilini Ateşledi

Yakından takip edilen Ripple ile SEC arasındaki yasal mücadele, kripto para piyasasının geri kalanı üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Davada XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerekip gerekmediğine odaklanmış durumda ve ABD Bölge Mahkemesi’nin 13 Temmuz’da açıkladığı özet kararında XRP’nin Binance borsası gibi ikincil piyasalardaki satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmederek SEC’in Ripple karşısında ağır bir mağlubiyet almasına neden oldu.

Mahkeme kararının ardından hızla yukarı yönelen XRP, yükseliş yüzde 90’ı aşan 0,9380 dolara kadar çıktı. SEC’in mahkeme kararını temyize götüreceğini beyan etmesi gibi faktörler mahkeme kararı hype’ının sönmesine neden oldu ve önde gelen altcoin bir süredir satış baskısı altında işlem görüyor. CoinMarektCap verileri, 26 Temmuz’daki kritik Fed faiz kararı öncesinde XRP’nin son 24 saatte yüzde 1,75 düşüşle 0,728 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.