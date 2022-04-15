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Ripple (XRP) Haberleri! Danışmana Devlette Önemli Görev!

XRP son gelişmelerin desteğiyle bir nebze toparlandı ancak fiyat kritik seviyeye gevşeyebilir. Kritik kuruma yapılan atama ve XRP ilişkisi!
21:45
15 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP son günlerde birçok olumlu gelişmeyle gündeme geliyor. Fiyat henüz 1 dolar eşiğini aşabilmiş değil. Ancak daha fazlası var, Ripple Labs yetkilileri devam eden SEC davasının kendi lehlerine neticeleneceği konusundan emin ve FED’e yaptıkları son transfer XRP için pozitif olabilir. Son Ripple gelişmelerini ve fiyat tahminlerini ele alıyoruz.

Ripple Danışmanı ve Kritik Görev

Başkan Joe Biden, eski kripto endüstrisi danışmanı Michael Barr‘ı ABD’deki tartışmasız en güçlü finansal düzenleyici görevlerinden biri için aday gösterdi. Şu anda Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kamu politikası okulu dekanı olan Michael Barr, eski Başkan Barack Obama’nın Hazinesinde üst düzey bir yetkiliydi ve hükümetin mali sistemi 2008 mali krizinin yıkıntılarından kurtarmasında kilit bir rol üstlendi.

Ancak dijital varlık endüstrisi için geçmişinin en önemli yönü, Ripple’daki danışmanlar kurulunda görev yapmasıdır. Beyaz Saray, Barr’ın Cuma günü denetim için bir sonraki başkan yardımcısı adayı olarak seçildiğini duyurdu ve Barr’ı “kariyerini tüketicileri korumak için harcayan” biri olarak övdü. Resmi duyuru, Barr’ın finansal teknoloji platformu Lending Club’da bir görev de dahil olmak üzere finans sektörüyle olan geçmişinden bahsetmedi. Barr, 2015 yılında “ödemelerdeki inovasyonun finansal sistemi daha güvenli hale getirmeye, maliyeti düşürmeye ve tüketiciler ve işletmeler için erişimi ve verimliliği artırmaya yardımcı olabileceğini” düşündüğünü söylediğinde Ripple Labs yönetim kurulunda işe alındı.

ABD’nin en kritik düzenleyici rolüne, Ripple saflarında savaşmış önemli bir ismin getiriliyor oluşu XRP ve kripto para piyasaları için pozitiftir.

Ripple (XRP) Yorumları

Ripple (XRP)’ın toparlanması ivme kazandı ve 15 Nisan’da 50 günlük SMA’ya (0,78 dolar) ulaştı. Fiyat 50 günlük SMA’nın üzerinde devam ederse, bir sonraki durak 0,91 dolarlık güçlü direnç olabilir. Son gelen haberlerin bu toparlanmada payı büyüktür.

XRP önümüzdeki birkaç gün boyunca 0,69 ile 0,91 dolar arasında hareketler yapabilir. Bu varsayımın aksine, eğer fiyat 50 günlük SMA’dan düşerse, ayıların rallilerde satış yaptığını anlayabiliriz. Parite daha sonra 0,69 dolardan kritik seviyeye düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma ve kapanış, pariteyi 0,62 dolara kadar çekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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