RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) Fiyatında Belirsizlik: Altcoinde Çalkantılı Dönem!

Özet

  • Ripple (XRP) büyük yatırımcılar, geçtiğimiz hafta içinde 11 milyon XRP satın alarak önemli bir aktivite sergiledi.
  • Bu hamle, büyük çaplı holder'ların stratejik konumlanmaya yönelik bir eğilimi ve XRP'ye yönelik artan sermaye akışını gösteriyor.
  • Tartışmalı kripto para ortamının yanı sıra balina ilgisi, XRP'nin fiyatını etkileyebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple (XRP), SEC’e açtığı dava nedeniyle son birkaç yıl içerisinde büyük iniş ve çıkışlar yaşadı. Ancak karşılıklı cephelerde gerilim azaldıkça token’ı fiyatına ilişkin belirsizlik devam etti.

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Ripple’a Yatırımcı AkınıXRP’de SEC Sonrası Gelişmeler

Ripple’a Yatırımcı Akını

Geçtiğimiz hafta içerisinde büyük Ripple yatırımcıları kayda değer hamleler yaptı. Yazı kaleme alındığında yaklaşık 6,82 milyon dolar olan yaklaşık 11 milyon XRP satın aldılar. Bu durum büyük çaplı holder’lar arasında önemli bir aktiviteye işaret ediyordu. Bu satın alma, büyük çaplı yatırımcıların kendilerini stratejik olarak konumlandırmasıyla birlikte pazarda süregelen dinamiklerin bir yansıması olabilir. Satın alma aynı zamanda XRP’ye akan sermayenin de arttığını gösterebilir. Balina ilgisinin yanı sıra tartışmalı kripto para ortamı da XRP’yi etkileyebilir.

26 Kasım tarihinde Ripple’ın avukatı John E. Deaton, Senatör Elizabeth Warren’ı 300’den fazla Massachusetts yatırımcısına yardım sağlamadığı için eleştirdi. Deaton ayrıca Warren’ın yatırımcıları desteklemek yerine SEC Başkanı Gensler’e sorular ve önerilen yanıtlar sunarak yeminini ihlal ettiğini iddia etti.

Kripto para topluluğu, CFTC’nin SEC ve DoJ’nin eylemleriyle uyumlu olarak daha fazla inceleme yapılması konusunda uyarması üzerine artan düzenleyici tehditlere tepki gösterdi. Dolayısıyla Ripple, Kraken ve Coinbase davalarının sonuçları ABD kripto para düzenlemelerini şekillendirebilir. Önde gelen Coinbase’in 17 Ocak 2024’teki duruşması ve Ripple’ın ceza kararı gibi önemli tarihler, kripto para piyasalarını etkileyebilir ve SEC eylemlerine yönelik yasal tepkileri etkileyebilir.

XRP’de SEC Sonrası Gelişmeler

Yargıç Failla’nın kararları, XRP programatik satış davasındaki potansiyel temyizler de dahil olmak üzere SEC’in düzenleyici yaklaşımını etkileyebilir. Yazı kaleme alındığında XRP, son 24 saat içerisinde %2,08 oranında bir düşüşle 0,6083 dolar seviyesinden işlem görüyor. XRP’nin işlem gördüğü hacim de düşmüştü. Ancak XRP’nin ilerlemesi için işler iyileşebilir. Ancak yeni güncellemeler piyasa duyarlılığını iyileştirebilir.

Son zamanlarda Ripple tarafından satın alınan Metaco’nun HSBC ile işbirliği yapması XRP meraklıları arasında iyimserliği ateşledi. Bir kripto para birimine bağlılık çoğu zaman iyimser varsayımlara yol açabilir. Ancak Metaco’nun CEO’su, devam eden çabalarının 18 ay sürebileceğini ve bu da basit anlatılara meydan okuduğunu belirtti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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