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Ripple (XRP) Daha Fazla Yükselir Mi? Kısa Vadeli Altcoin Analizi!

2 yıla yakın süredir SEC'in gölgesinde ciddi yükselişler yakalayamayan XRP şimdi toparlanıyor. Peki kısa vadede kalıcı olabilecek mi?
18:05
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son SEC duyurusunun ardından geçtiğimiz günlerde XRP fiyatının etkileyici yükselişine başlayabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu, XRP fiyatı 0,55 doların üzerine çıktı. Haftalıkta %50’yi aşan kazançlar XRP yatırımcılarının az da olsa yüzünü güldürdü. Peki yükseliş devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

Ripple (XRP)

XRP fiyatı yazı hazırlandığı sırada %8,55 artışla 0,48 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi günlükte %77’nin üzerinde arttı ve 7,5 milyar doları aştı. XRP’nin güncel piyasa değeri ise 24 milyar dolardır. Piyasa değerine göre en büyük 6’ncı kripto para olan XRP son SEC duyurusunun ardından yükselişine başladı. Kripto paralar için toplu menkul kıymet davalarına hazırlanan SEC artık sonu gelmeyen Ripple davasında pes etmişe benziyor. Taraflar, daha önce duyurduğumuz gibi mevcut evraklar ve beyanlarla davanın sonuçlandırılması için yargıca başvuruda bulundu. Buna göre davaya bakan yargıç davanın reddi veya sonuçlandırılması yönünde adım atacak.

Ripple davasının neticelenmesi XRP üzerindeki negatifliği büyük ölçüde temizleyecek ve Coinbase gibi dev borsaların yeniden XRP’yi listelemesiyle yeni hype dönemi başlamış olacak. Şimdilik davanın 2022 sonuna kadar neticelenmesi umuluyor.

XRP Fiyat Analizi

Geçtiğimiz üç ay boyunca, XRP 0,38 dolardan 0,3 dolara kadar keskin bir düşüş yaşadı. Alt desteğe yapılan çoklu yeniden testler, bu aralıktaki güçlü satın alma baskısını gösteriyor. 7 Eylül’de XRP fiyatı bu destekten toparlandı ve yeni bir toparlanma rallisi başlattı. Sonuç olarak, XRP fiyatı üç hafta içinde %80 arttı ve 0,5523 dolar ile rekor seviyeye ulaşıldı. Bu boğa koşusu, balinaların artan ilgisi ve Ripple davasıyla alakalı gelişmelerin bir sonucu oldu.

22 Eylül’de, kripto para alıcıları aylık 0,45 dolarlık dirençten büyük bir çıkış yaptı. Bugün erken saatlerde, alıcılar bu kırılmayı takip etmeye çalıştı, ancak kısa vadeli yatırımcıların kar satışları 0,55 dolar ötesindeki toparlanmayı engelledi. Bu tarz rallilerde ara düşüşler şaşırtıcı değildir eğer satış baskısı zayıflar ve yatırımcıların risk iştahı korunursa 0,55 dolar üzerini hedefleyen ikinci bir yükseliş dalgası görebiliriz.

XRP fiyatının 0,45 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda yükseliş beklentisi korunabilir. Ancak 0,42 ve 0,38 dolar altındaki kapanışlar büyümeyi tersine çevirecektir. XRP fiyatındaki ani artışla ilgili olarak, aşırı alım bölgesine doğru günlük RSI eğim artışı, geri çekilme beklentisini destekliyor.

Elbette Bitcoin’in ilerleyen saatlerdeki durumu da kritik öneme sahip olacak.

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