Ripple Son Üç Ayın Zirvesine Çıktı: XRP Fiyatı Neden Yükseliyor?

Ripple’ın yerel token’ı XRP’nin fiyatı 6 Kasım’da %10’nun üzerinde değer kazandı. Bu gelişme ile birlikte XRP son üç ayın en yüksek seviyesi olan 0,72 dolar seviyesine ulaştı. XRP’de yaşanan bu değerlenme, 19 Ekim’de New York merkezli yatırım firması Grayscale’in Bitcoin yatırım ürünü üzerine aldığı bir kararın ardından yaşandı.

XRP Neden Yükseliyor?

Buna göre Grayscale, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Bitcoin yatırım ürününü spot ETF’ye dönüştürme başvurusunu yeniden sundu ve bu gelişme ile birlikte kripto para piyasasında toparlanmalar başladı. Yaşanılan gelişmeden bu yana XRP’nin fiyatı yaklaşık %45 değer kazandı ve 6 Kasım itibariyle piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto para birimi haline geldi. Bu durum ise Cardano’nun bir sıra gerilemesine neden oldu.

Ayrıca, XRP’nin yükseliş ivmesi yaşanılan olumlu haber akışının etkisiyle de devam ediyor. Buna göre Ripple Labs, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nin (DIFC) serbest ticaret bölgesinde düzenleyici onay aldıktan sonra XRP için yükseliş ivmesi daha da arttı. Bu gelişmeyle birlikte DIFC’deki finans kurumları artık yasal olarak XRP tokenleriyle işlem yapabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak XRP/USD paritesindeki kazançlar Ripple’ın 8-9 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenleyeceği Swell konferansından önce, blockchain ödeme firmasının İlk Halka Arz (IPO) planlarını açıklayabileceği iddialarının ortasında geldi.

XRP fiyatı geçmişte Swell etkinliğine benzer olumlu gelişmeler ile birlikte yükseliş tepkileri vermişti. Ayrıca Ripple, geçtiğimiz hafta Gürcistan Ulusal Bankası tarafından merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesi olan dijital larinin geliştirilmesi için yetkililer tarafından onay aldı.

XRP Balinaları Birikime Devam Ediyor

XRP tarafında 6 Kasım’da yaşanan fiyat rallisi ile birlikte en zengin XRP yatırımcıları arasında güçlü bir token birikim savaşı yaşanıyor. Blockchain veri analiz firması Santiment’e göre özellikle 100.000 ila 1 milyar XRP token varlığa sahip adresler tarafından tutulan arz Kasım 2023’te en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor tazeledi.

XRP fiyatında yaşanan tırmanışa vadeli işlemler piyasasındaki kazançlar da eşlik ediyor. Örneğin, kripto para biriminin açık faizi (OI) son 24 saat içinde yaklaşık %13,5 artarak 751,75 milyon dolara yükseldi. Ancak bu rakam Temmuz ayında SEC ile Ripple arasındaki mahkeme kararını takip eden 1,19 milyar dolarlık OI verisini henüz geçmeyi başaramadı.

Ayrıca XRP fiyatındaki OI ağırlıklı fonlama oranı dün %0,03 iken 6 Kasım’da her sekiz saatte bir %0,01’e düştü. Bu da haftalık %0,2’ye denk geliyor ve long pozisyonların kaldıraç maliyetini karşıladığını gösteriyor. Ancak, haftalık %1’in altındaki fonlama oranlarının pahalı olarak değerlendirilmediğini hatırlatmakta fayda var.