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  •   Ripple’dan SEC’e Bir Çelme Daha! Temyiz Başvurusunda Bulunma Talebi Reddedildi!

Ripple’dan SEC’e Bir Çelme Daha! Temyiz Başvurusunda Bulunma Talebi Reddedildi!

Özet

  • Yargıç Analisa Torres, SEC-Ripple davasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) geçici temyiz başvurusunu reddetti.
  • Yargıç, SEC'in Howey testini yanlış uyguladığı argümanını kabul etmedi ve temyizin onaylanmasının davanın devamı için gerekli olmadığını belirtti.
  • Karar, XRP için önemli bir gelişme ve kripto para piyasasındaki yasal belirsizliği giderme potansiyeline sahip.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:29
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Temmuz 2023’te SEC-Ripple davasında Ripple lehine kısmi özet kararı açıklayan Yargıç Analisa Torres, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) geçici temyiz başvurusunda bulunma talebini reddetti. Ret kararında XRP‘nin bireysel yatırımcılarının Ripple’dan kar beklemediğine dair önceki karardaki bulgulara vurgu yapıldı.

ABD’li SEC’in Temyiz Talebi Reddedildi

SEC-Ripple davasına bakan Yargıç Analisa Torres, ABD’li federal düzenleyici kurumun temyiz başvurusunun onaylanmasına dönük talebini geri çevirerek reddetti. Yargıç Torres, SEC’in ortaya koyduğu argümanında geçici temyizin onaylanması halinde davanın devam ettirebileceğini yeterince gösteremediğini belirtti. Yargıç, SEC’in argümanının özünün, mahkemenin Howey testini tartışmasız kayıtlardaki gerçeklere nasıl yanlış uyguladığı ile ilgili olduğunu ancak Howey testinin yalnızca eldeki gerçeklere ve koşullara uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Yargıç Torres ayrıca Howey testi sorununun bu davada ortaya çıkmadığı yönündeki argümanını da destekledi. 2009 yılındaki bir davadan alıntı yaparak, Howey testini çevreleyen koşulların onu temyiz başvurusunun değerlendirilmesi için uygun hale getirmediğini belirtti.

Mahkeme ayrıca Ripple‘ın programlı satışlarının yatırımcıların Howey testinin bir parçası olarak temel bir koşul olan kendi çabalarından makul bir şekilde kar beklemelerine neden olamayacağına ilişkin çeşitli nedenleri kategorik olarak sıraladı. Söz konusu nedenler arasında Ripple‘ın XRP’yi kimin satın aldığını bilmemesi nedeniyle programatik alıcılara vaat veya teklifte bulunulmadığı yer alıyor. Söz edilen bir diğer neden ise birçok programatik alıcının Ripple’ın varlığından tamamen habersiz olması.

Kararın Diğer Altcoin’ler Üzerindeki Etkisi

Dahası Yargıç Torres, SEC’in onaylanan konuların çok sayıda dava için emsal değeri olduğu yönündeki argümanını da karşı çıktı. Kararda emsal değerin diğer altcoin’lere ve farklı şirketleri kapsayacak şekilde çeşitli diğer davalara atıfta bulunulmamadığını belirtti.

Davada binlerce XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, mahkemenin kararın yalnızca Ripple davasını çevreleyen koşullara dayanarak verildiğine dair bulgularını yineledi. Deaton, SEC’in Ripple’ın alıcılar arasında nasıl bir fiyat spekülasyonu yaratmaya çalıştığını kanıtlayamadığını açıkladı.

Ripple Hukuk Şefi Stuart Alderoty, yargıç Torres’in 13 Temmuz 2023 tarihinde verdiği özet kararın kripto para piyasası için ülkenin yasası olmaya devam ettiği yorumunda bulundu. 13 Temmuz tarihli kararda yargıç, XRP’nin bireysel alıcılara programlı satışının bir menkul kıymet olmadığını belirterek Ripple’a kısmi bir zafer kazandırmıştı.

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