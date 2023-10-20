  Ripple Kazandı XRP Fiyatı Bir Gecede Uçtu! Ripple’ın SEC’e Karşı Büyük Zaferi Ne Anlama Geliyor?

XRP fiyatı durgun piyasa koşullarının ortasında dün gece saatlerinde tarihi bir yükseliş yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ile blockchain firması Ripple Labs’ın önde gelen yöneticileri Brad Garlinghouse ile Chris Larsen arasında gerçekleşen 3 yıllık davada SEC’ten tarihi bir geri adım geldi. XRP fiyatı bu haberin ardından net bir yükseliş yaşadı.

XRP Boğaları Yükseliyor

Bu yazının yazıldığı sırada, XRP son 24 saatte %6.68 yükselişle 0,5123 dolar fiyatla işlem görüyordu. Gerçekleşen bu fiyat artışı, Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres’in aldığı kararının ardından gerçekleşen fiyat artışına oranla zayıf görünse de XRP boğalarının işlem hacminde net bir artış yaşandı ve fiyatı da yukarıya taşıdı .

Elde edilen verilere göre, XRP’nin işlem hacmi son 24 saat içinde %60 artış gösterdi ve yaşanan bu büyük artış, XRP CEO’suna yöneltilen suçlamanın mahkemece reddedilmesi ile ilgili ortaya çıkan haberlerden bu yana geçen birkaç saatlik süreç içerisinde gerçekleşti. Genel bir inceleme yapıldığında ise spot borsalarda yaklaşık 1,78 milyar dolarlık işlem gerçekleştiği ortaya çıktı.

XRP ve SEC Davasında Son Durum

XRP, Amerika sınırları içerisinde herhangi bir yasal sınırlamayla karşı karşıya görünmüyor ve buna bağlı olarak an itibariyle büyümesi önünde hiçbir engel görünmüyor. Kripto para, özellikle ABD’de menkul kıymet dışı bir coin olmanın düzenleyici netliğine sahip konumunda bulunuyor.

Kapsamlı bir biçimde tanımlanmış davalarla güvence altına alınan XRP, Temmuz ayında yargıç Torres’in aldığı kararın ardından Coinbase ve Kraken gibi spot borsalarda yeniden listelendi.

XRP’nin yalnızca bir kripto para olması dışında uluslararası ödemelerde de önemli bir rol oynadığını söylemek doğru olacaktır. Firmayı ve yöneticilerine yöneltilmiş olan suçlamaların düşmesiyle yasal mücadelenin olumlu bir hal aldığı düşünüldüğünde, firmaların operasyonlarını güçlendirmek konusunda kripto para birimini benimsemesi de muhtemel olabilir.

Kripto paranın oturtulduğu bu temeller, XRP’nin orta ve uzun vadede 1 dolar fiyat seviyesini yeniden test etmesi konusunda net bir dayanak olabilir.