Ripple İçin Sırada Ne Var? XRP/BTC Grafiğinde Yaşanan Kırılıma Dikkat!

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,6013 dolar seviyesinden işlem gören Ripple için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

XRP Grafik Analizi

Ripple dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı düşen kanal formasyonu oluyor. Bu yapıda XRP, 26 Kasım’da yaşanan yükseliş ile birlikte direnç çizgisinde kırılım yaşamasına rağmen bu alanda fiyat ciddi bir satış baskısı ile karşılaşmış. İlerleyen süreçte ise XRP fiyatı ivme kaybetmeye devam etti ve EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin altında kapanış yapması ile ciddi bir destek seviyesini kaybetti.

XRP için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,5976 / 0,5879 ve 0,5773 dolar seviyeleridir. Özellikle son bir haftadır önemli bir görev üstlenen 0,5976 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının kısa vadede ivme kaybı yaşamasına neden olacaktır.

XRP için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6076 / 0,6138 ve 0,6251 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesi ile kesişen 0,6251 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi XRP’nin hem düşen kanal formasyonunda kırılım yaşamasını hem de EMA 200 seviyesinin üzerinde işlem görmesini sağlayacaktır.

XRP/BTC Grafik Analizi

Altcoin piyasasında takip edilmesi gereken en önemli metriklerin başında altcoin’lerin Bitcoin fiyatına yönelik performanslarını inceleyebildiğimizi Bitcoin pariteleri geliyor. XRP/BTC paritesinde bugün yaşanan bir kırılım ise Ripple yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına neden olabilir. Buna göre paritede uzun zamandır önemli bir görev üstlenen destek çizgisinde kırılım yaşandı ve günlük bar kapanışının bu seviyede gerçekleşmesi Ripple’ın Bitcoin karşısında değer kaybetmesine neden olabilir.

XRP/BTC paritesinde önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00001573 / 0,00001507 ve 0,00001450 seviyeleridir. Özellikle 0,00001573 seviyesi altında bar kapanışının gerçekleşmesi destek çizgisinin kırılmasına neden olacaktır ve Ripple’ın ivme kaybetmesine neden olacaktır.

XRP/BTC paritesinde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00001650 / 0,00001695 ve 0,00001776 seviyeleridir. Özellikle ilk aşamada 0,00001650 seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede Ripple’ın Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlayacaktır.