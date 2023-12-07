RIPPLE (XRP)

Ripple Davasında Beklenti Büyük: XRP Yükselişine Devam Edecek mi?

Özet

  • XRP cephesinde 6 Aralık'ta yaşanan yükseliş büyük bir dikkat uyandırdı.
  • SEC ve Ripple arasında yaşanan dava sürecinde Ripple avukatlarından önemli bir adım gelebilir.
  • Son zamanlarda XRP balinaları yaşanan süreç ile birlikte token biriktirmeye devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

XRP fiyatı 6 Aralık’ta yükseldi ve iki günde yaklaşık %4,5 artarak üç haftanın en yüksek seviyesi olan 0,65 dolar seviyesine temas etti. Bu ivme ile birlikte XRP, son 24 saatte kripto para piyasasında yaşanan düşüşlere rağmen birçok altcoin’e göre dikkat çeken bir performans sergiledi. Peki XRP için önümüzdeki süreçte neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

Alt Başlıklar
XRP Neden Yükseliyor?Balinalar XRP Biriktirmeye Devam Ediyor

XRP Neden Yükseliyor?

XRP cephesinde yaşanan fiyat artışları ile birlikte Ripple‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı devam eden hukuki mücadelesinde potansiyel bir uzlaşma sürecinin ortasında geldi. Buna göre SEC, Ripple Labs’e verilmesi beklenen para cezasında ciddi bir indirim yoluna gidebilir.

Özellikle SEC ve Ripple arasında geçen süreçte Ripple’ın kurum yatırımcılarına yaptığı 770 milyon dolar değerindeki XRP satışına ilişkin çözümlerle ilgili bir keşif süreci hala devam ediyor. Ripple, Morrison vs. National Australia Bank davasını örnek göstererek SEC ile yaşanabilecek olan potansiyel uzlaşma maliyetlerini %50’den fazla azaltmayı bekliyor.

Ripple, Morrison vs. NAB davasını emsal niteliğinde kullanarak SEC’in yargı yetkisinin ABD dışındaki yatırımcılara yapılan XRP satışlarını kapsamadığını da iddia edebilir. Bu dava açısından önemli bir gelişme çünkü Ripple’ın XRP satışlarının önemli bir kısmı ABD dışındaki kurumsal yatırımcılara yapılmıştı.

Ripple bu satışların SEC’in yetki alanı dışında kaldığını başarılı bir şekilde gösterebilirse SEC’in dava kapsamını ve potansiyel olarak herhangi bir ceza veya uzlaşmanın boyutunu önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Bu beklenti ile piyasa analistleri XRP’nin fiyatı konusunda yükselişe geçti.

Balinalar XRP Biriktirmeye Devam Ediyor

XRP tarafında yaşanan son dönemdeki kazançlar ise en zengin yatırımcıları arasında güçlü bir birikim dönemine denk geliyor. Buna göre 1 milyondan fazla token bakiyesine sahip adresler tarafından tutulan XRP arzı Aralık ayında şimdiye kadar 20 milyon arttı.

Aynı dönemde XRP fiyatının yaklaşık %8,5 oranında yükselmesi ise balinaların ilerleyen süreçte daha fazla yükseliş için kendilerini konumlandırdıklarını gösteriyor. Özellikle, ilk 100 XRP yatırımcısı arasında yaşanan arz artışı, yerel yüksek seviyelerde XRP biriktirdiklerini gösteriyor.

Tüm bunlarla birlikte, XRP tarafında yaşanan fiyat artışı, Bitcoin‘e karşı daha geniş bir altcoin piyasası toparlanmasının bir parçası olarak da görülebilir. XRP’nin piyasa hakimiyeti, Bitcoin hakimiyetinin %0,82’lik düşüşüne kıyasla son 24 saatte yaklaşık %5 arttı. Bununla birlikte pek çok yatırımcı fonlarını Bitcoin’den XRP gibi kısa vadede yukarı yönlü potansiyele sahip olan altcoin’lere yönlendirmiş olabilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple İçin Vakit Tamam: XRP Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri

XRP Coin Fiyatı Bitcoin’inden İyi Performans Gösterebilir Mi?

Analistten Bomba Gibi İddia! İlk 10 İçerisindeki Altcoin İçin 650x İhtimali Tüm Senaryoyu Baştan Yazdırır!

Sıradaki Ripple Mı? XRP Coin Aralık Ayı Hedefi

Bitcoin’deki Yükseliş Sonrası Google’ın Yapay Zekası Dile Geldi! Bu Altcoin’in Fiyatı 15x’in Üzerinde Artabilir!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Jito (JTO) Coin Nedir?
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Jito (JTO) Coin Nedir?
ALTCOIN
Proje Uçuşa Mı Geçiyor? Tam 8,24 Milyar Token Artık Yok! Memecoin Severlerin Beklentisi Sonunda Karşılık Buluyor!
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları Mutlu Sona Çok Yakın! Her Şey Ocak’ı Gösteriyor!
Kripto Para
3 Haftada 275x! Kripto Yatırımcısının Hamleleri Dudak Uçuklattı
Kripto Para
Lost your password?