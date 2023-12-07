Ripple Davasında Beklenti Büyük: XRP Yükselişine Devam Edecek mi?

XRP fiyatı 6 Aralık’ta yükseldi ve iki günde yaklaşık %4,5 artarak üç haftanın en yüksek seviyesi olan 0,65 dolar seviyesine temas etti. Bu ivme ile birlikte XRP, son 24 saatte kripto para piyasasında yaşanan düşüşlere rağmen birçok altcoin’e göre dikkat çeken bir performans sergiledi. Peki XRP için önümüzdeki süreçte neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

XRP Neden Yükseliyor?

XRP cephesinde yaşanan fiyat artışları ile birlikte Ripple‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı devam eden hukuki mücadelesinde potansiyel bir uzlaşma sürecinin ortasında geldi. Buna göre SEC, Ripple Labs’e verilmesi beklenen para cezasında ciddi bir indirim yoluna gidebilir.

Özellikle SEC ve Ripple arasında geçen süreçte Ripple’ın kurum yatırımcılarına yaptığı 770 milyon dolar değerindeki XRP satışına ilişkin çözümlerle ilgili bir keşif süreci hala devam ediyor. Ripple, Morrison vs. National Australia Bank davasını örnek göstererek SEC ile yaşanabilecek olan potansiyel uzlaşma maliyetlerini %50’den fazla azaltmayı bekliyor.

Ripple, Morrison vs. NAB davasını emsal niteliğinde kullanarak SEC’in yargı yetkisinin ABD dışındaki yatırımcılara yapılan XRP satışlarını kapsamadığını da iddia edebilir. Bu dava açısından önemli bir gelişme çünkü Ripple’ın XRP satışlarının önemli bir kısmı ABD dışındaki kurumsal yatırımcılara yapılmıştı.

Ripple bu satışların SEC’in yetki alanı dışında kaldığını başarılı bir şekilde gösterebilirse SEC’in dava kapsamını ve potansiyel olarak herhangi bir ceza veya uzlaşmanın boyutunu önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Bu beklenti ile piyasa analistleri XRP’nin fiyatı konusunda yükselişe geçti.

Balinalar XRP Biriktirmeye Devam Ediyor

XRP tarafında yaşanan son dönemdeki kazançlar ise en zengin yatırımcıları arasında güçlü bir birikim dönemine denk geliyor. Buna göre 1 milyondan fazla token bakiyesine sahip adresler tarafından tutulan XRP arzı Aralık ayında şimdiye kadar 20 milyon arttı.

Aynı dönemde XRP fiyatının yaklaşık %8,5 oranında yükselmesi ise balinaların ilerleyen süreçte daha fazla yükseliş için kendilerini konumlandırdıklarını gösteriyor. Özellikle, ilk 100 XRP yatırımcısı arasında yaşanan arz artışı, yerel yüksek seviyelerde XRP biriktirdiklerini gösteriyor.

Tüm bunlarla birlikte, XRP tarafında yaşanan fiyat artışı, Bitcoin‘e karşı daha geniş bir altcoin piyasası toparlanmasının bir parçası olarak da görülebilir. XRP’nin piyasa hakimiyeti, Bitcoin hakimiyetinin %0,82’lik düşüşüne kıyasla son 24 saatte yaklaşık %5 arttı. Bununla birlikte pek çok yatırımcı fonlarını Bitcoin’den XRP gibi kısa vadede yukarı yönlü potansiyele sahip olan altcoin’lere yönlendirmiş olabilir.