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  •   Ripple CTO’su, Çalkantılı Ledger Konusuna Değindi: Varlıklar Güvende mi?

Ripple CTO’su, Çalkantılı Ledger Konusuna Değindi: Varlıklar Güvende mi?

Özet

  • Ledger'ın tartışmalı özelliği Recovery, ilgi çekmeye devam ediyor.
  • Özel anahtarın yedeklenmesini sağlayan özellik, Ripple CTO'sunun da dikkatini çekti.
  • CTO, güvenlikle ilgili şüphelerini ima etti.
15:21
17 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Donanım cüzdanı şirketi Ledger, son dönemde yayınladığı bir güncelleme ile adeta topa tutuldu. Özel anahtarın internet erişimine açıldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı ve şu an birçok kullanıcıdan Ledger karşıtı açıklamalar geliyor. Ripple CTO’su David Schwartz ise bu konuda açıklamada bulunan isimlerden birisi oldu.

Schwartz, Ledger Olaylarına Dahil Oldu

Ripple CTO’su David Schwartz, konu hakkında düşündüklerini tweet ile açıkladı. CTO, Ledger Recover hizmetinin direkt Ledger tarafından yapılan açıklaması ilk tweetini attı. Ledger’ın yaptığı açıklamayı yayınlayan Schwartz, aslında durumun sanıldığı gibi olmadığını ima etti. CTO bu tweet dizisinden bağımsız bir gönderisinde ise, Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko ile etkileşime girdi. CTO, daha önce Ledger’a “özel anahtarı sızdırma kapasitesi olmayan bir cihaz tasarlamaları için güvendiğini” vurguladı. Yakovenko ise buna yanıt vererek daha önce şirkete bu konuda güvendiyse, yine aynı şekilde güvenebileceğini vurguladı.

Yakovenko, özellikle söz konusu yedekleme özelliği kapalıyken, Ledger’ın yine Schwartz’ın güvendiği şekilde çalışacağını vurguladı. Schwartz, bunun hakkında daha detaylı bir açıklamada bulunmasa da aslında Ledger ile ilgili Twitter gönderileri oldukça detaylı konumda.

Ledger Recovery Nedir?

Ledger’ın ilk kullanıcılarından Alp Işık, bu yeni özelliği şu şekilde tanımlıyor:

“Ledger, Recover servisi ile bu 24 kelime saklama stresinden kurtulmak isteyen kullanıcılar için yeni bir hizmet başlatıyor. Bu hizmet tamamen opsiyonel ve aylık belli bir ücret ile sunuluyor. Ledger’ın Recovery hizmetini kullanırsanız özel anahtarınız cihazın içerisinde bulunan chip içerisinde 3 parçaya bölünüyor ve şifrelenmiş bir şekilde Coincover, Ledger ve bağımsız bir yedekleme hizmet sağlayıcısına gönderiliyor.

Bu şirketler ayrı ayrı bu şifrelenmiş anahtar ile bir işlem yapamıyor. En az 2 şirketin aynı anda veriyi doğrulaması gerekiyor. Bu işlem yapılırken sizden kimlik ya da Pasaport’unuzu taramanızı istiyor ve aynı zamanda FaceID benzeri güvenlik katmanı ekleniyor. Ledger Recovery hizmetini kullanırken ilk kağıda yazdığınız 24 kelimenin sorumluluğu hala sizde, o kağıdı yakarsanız sadece Recovery hizmetine güvenmiş olursunuz.. 24 kelimenizi kaybederseniz, yanlış yazdıysanız, zarar gördüyse ya da seyahat halinde yanınızda değilse kripto paralarınıza bu şekilde erişebiliyorsunuz.”

Bu temelde özel anahtarın doğasına ve temel işlevine aykırı olsa da Ledger söz konusu özelliğin herkese açık olmayacağını vurguladı. İsteğe bağlı bu özelliğin tepki çekmesinin sebebi ise her cihazda bunu uygulayabilecek bir özelliğin getirilecek olması ve bunun sızıntıya sebep olacağından korkulunması.

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