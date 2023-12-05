Ripple Balinaları Rahat Durmadı! Milyonluk XRP Hareket Etti

Yakın zamanda yaşanan bir balina hareketinde 14 milyon 880 bin dolara eşdeğer 24 milyon XRP token’ı transfer edildi. Bu hamle XRP piyasasında endişeye neden oldu. Bu kripto gösterisi, açıklanmayan bir cüzdan ile tanınmış kripto borsası Bitstamp arasında gerçekleşti ve topluluğun ilgisini çekti. Özellikle, bu büyük işlem için ödenen işlem ücreti son derece düşük oldu. Sadece 0.000015 XRP’ye denk geliyordu.

XRP Balinaları İş Başında

Bu olay, 4 Aralık’ta Bitstamp’a aktarılan 24 milyon 200 bin XRP token’ının ardından 24 saat içinde gerçekleşen ikinci önemli balina hareketine işaret ediyor. Bu tür manevralar, XRP meraklıları arasında spekülasyonlara yol açarak, bu etkili oyuncular tarafından potansiyel piyasa manipülasyonuna ilişkin soruları gündeme getiriyor. Devam eden kripto boğa piyasası hem iyimserliği hem de şüpheciliği tetikleyerek XRP’nin son dönemde 0,60 doları aşmasına katkıda bulundu.

Kısa süreli ralliye rağmen XRP, kurumsal ilginin yörüngesini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamasıyla karşı karşıya kaldı. Yaygın kurumsal katılım eksikliği, yatırımcıların dikkatini Bitcoin ve Ethereum gibi daha ana akım seçeneklere yöneltti. Bu değişim, artan çıkışlar ve likidasyonlarla birleştiğinde, XRP fiyatlarında geçici bir düşüşe katkıda bulundu.

Yükselen XRP Sahipleri Sayısı

Piyasa dinamikleri zorluklar yaratsa da, XRP’nin yatırımcı tabanı genişlemeye devam ederek ilginin sürdüğüne işaret etti. Santiment’e göre, XRP sahiplerinin sayısı 4 milyon 880 bini aştı. XRP sahibi olanların sayısındaki bu artış, yatırımcıların XRP‘nin potansiyeline olan güveninin devam ettiğinin altını çizdi.

XRP artışa geçmek için konumunu geri kazanmaya çalışırken, performansı mercek altında. Bir zamanlar topluluğun favorisi olan kripto, şimdi gözünü sürekli bir yükseliş için çok önemli olduğu düşünülen kurumsal desteğe dikti. Ancak, Coinshares’in son verileri kurumsal akışlarda bir farklılaşmaya işaret ediyor. Buna göre Solana, XRP’ye kıyasla önemli miktarda giriş çekiyor.

Haftalık veriler, 1 Aralık itibariyle XRP‘nin ETP girişlerinde 500 bin dolar topladığını, Solana’nın ise 4 milyon 300 bin dolar ile öne geçtiğini gösterdi. Kurumsal ilgideki bu değişim, XRP’nin 0,60 dolarlık önemli direnç seviyesini koruması için devam eden zorluklara katkı sağladı.

Yazıyı yazarken XRP, son 24 saatte yüzde 1,86’lık bir düşüşü yansıtan ancak son yedi gün içinde yüzde 2,99’luk esnek bir artış sergileyen 0,6129 dolar seviyesinde yer aldı. İşlem hacmindeki marjinal düşüşle birlikte XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar dolar seviyesinde.