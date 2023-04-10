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Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘u (ETH) analiz etti ve gelecekte Bitcoin’i (BTC) geçme olasılığını değerlendirdi.

Ethereum Yatırımcıları Soru İşaretleriyle Karşı Karşıya

Kripto para analisti Cowen, son strateji oturumunda uzun vadede ETH’de düşüş beklemiyor olsa da en büyük altcoin’in yakın gelecekte düşeceği öngörüsüne bulundu. Cowen’a göre, ETH/BTC işlem çifti hem daha yüksek dipler hem de daha düşük tepe noktaları oluşturuyor olmasının yatırımcıları soru işaretleriyle baş başa bıraktığını belirterek şunları söyledi:

Ethereum/Bitcoin zirve yaptığından bu yana, birbiri ardına daha düşük tepe noktası oluşturdu ve bence bu, özellikle de 2018’in Ocak ayına kıyasla daha düşük bir tepe noktası ve 2017’nin Haziran ayına kıyasla daha düşük bir tepe noktası oluşturduğunu düşündüğünüzde birçok insanın kabul etmesi için rahatsız edici bir gerçek. Birbiri ardına düşüşler yaşanıyor. Daha düşük ir tepe oluşturuyor, ama tahmin edin ne oluyor? Aynı zamanda daha yüksek dipler de yapıyor ve bu Ethereum’la ilgili büyük bir soru işareti.

“ETH’de Hem Boğayı Hem de Ayıyı Destekleyecek Kanıtlar Bulunuyor”

Öte yandan Cowen, ETH‘nin piyasa değeri ile BTC’yi geçeceğine inanmasa da, bunun hala ihtimal dahilinde olduğunu ve hem boğayı hem de ayıyı destekleyecek kanıtlar olduğunu ekledi: