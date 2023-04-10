Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘u (ETH) analiz etti ve gelecekte Bitcoin’i (BTC) geçme olasılığını değerlendirdi.
Kripto para analisti Cowen, son strateji oturumunda uzun vadede ETH’de düşüş beklemiyor olsa da en büyük altcoin’in yakın gelecekte düşeceği öngörüsüne bulundu. Cowen’a göre, ETH/BTC işlem çifti hem daha yüksek dipler hem de daha düşük tepe noktaları oluşturuyor olmasının yatırımcıları soru işaretleriyle baş başa bıraktığını belirterek şunları söyledi:
Ethereum/Bitcoin zirve yaptığından bu yana, birbiri ardına daha düşük tepe noktası oluşturdu ve bence bu, özellikle de 2018’in Ocak ayına kıyasla daha düşük bir tepe noktası ve 2017’nin Haziran ayına kıyasla daha düşük bir tepe noktası oluşturduğunu düşündüğünüzde birçok insanın kabul etmesi için rahatsız edici bir gerçek. Birbiri ardına düşüşler yaşanıyor. Daha düşük ir tepe oluşturuyor, ama tahmin edin ne oluyor? Aynı zamanda daha yüksek dipler de yapıyor ve bu Ethereum’la ilgili büyük bir soru işareti.
Öte yandan Cowen, ETH‘nin piyasa değeri ile BTC’yi geçeceğine inanmasa da, bunun hala ihtimal dahilinde olduğunu ve hem boğayı hem de ayıyı destekleyecek kanıtlar olduğunu ekledi:
Bu noktada benim görüşüm, muhtemelen Bitcoin’i geçemeyeceği yönünde, ancak bunun hala bir soru işareti olduğunu düşünüyorum çünkü teknik olarak hala daha yüksek dipler ve daha düşük tepeler görüyoruz. Ayrıca daha yüksek dipler de görüyoruz, yani boğaysanız tezinizi destekleyecek kanıtlar var, ayıysanız tezinizi destekleyecek kanıtlar var.
Şimdi açık olmak istiyorum, uzun vadede Ethereum’un düşmesini bekleyen değilim, bunun geçerli bir varlık olduğunu düşünüyorum, ancak kısa ve orta vadede hala düşüş trendinde olduğumu söylemek istiyorum. Elde ettiğimiz bu kısa vadeli ralliler benim görüşümü değiştiremiyoruz. En azından bir değişiklik için daha yüksek bir tepe görmeliyim. O zaman kısa ve orta vadede yükselişi konuşabiliriz.