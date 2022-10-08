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Kripto para uzmanı ve Goldman Sachs’in eski yöneticisi Raoul Pal, Ripple’ın (XRP) devam eden davasını ele alarak fiyat hareketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Ripple’a İyimserim”

Uzman isim Raoul Pal geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ripple’a karşı iyimser olduğunu ve kripto para şirketi aleyhindeki davanın XRP’nin lehine çözüleceğine inandığını ileri sürdü. Yeni bir Real Vision Finance videosunda Raoul Pal, piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para birimi hakkındaki iyimser görüşlerini yatırımcılara bildirerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ripple’ın davasının şirket için olumlu yönde sonuçlanacağını düşünüyorum… XRP aslında çok kullanılan bir protokol. Kripto para projesi adına oluşan tek olumsuz durum ABD vatandaşları token’a yatırım yapamıyor. Çünkü kripto para birimi ABD borsalarından çekildi. Ama genel olarak konuşursak, ödeme devi Ripple yapması gereken ne varsa yapar. Bununla ilgili bir sorunum yok. Zincirde çok fazla aktivite var ve bulunduğu yere uygun şekilde fiyatlanıyor.

DeFi Portföyü

Popüler altcoin XRP’nin ardından merkezi olmayan finans (DeFi) alanını ele alan analist, kripto para alt sektöründe iki büyük isme sahip olduğunu belirtti. Uzman açıklamalarında şunları söyledi:

Ben büyük bir DeFi insanı değilim. Ben büyük getirisi olan biri değilim. Ama takip ediyorum. Biraz Uniswap ve biraz Aave sahibiyim. Projeler oldukça iyiler.

Ayrıca uzman isim XRP, UNI ve AAVE’ye ek olarak, daha önce yaptığı açıklamalarda lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’a ( ETH ) ve piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’den oluşan bir sepete sahip olduğunu söylemişti. SEC, kripto para şirketine XRP’yi kayıt dışı bir menkul kıymet olarak sattığını iddia ederek ilk olarak 2020 yılının sonlarında dava açmıştı. Dava sonucu henüz belirsizken yazı kaleme alındığında XRP son 24 saat içerisinde %5 oranından fazla bir artış ile 0.52 dolar seviyesinden işlem görüyor.