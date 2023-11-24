Rallinin Temelleri Oluştu! Metrik Bu Altcoin’de Zirve Beklentileri Arttı

Altcoin’lerin kralı Ethereum, Ekim 2023 boyunca yakım oranında kayda değer bir canlanma yaşadı. Eş zamanlı bir fiyat artışıyla aynı zamana gelen yakım oranındaki bu artış, kripto topluluğu içinde bu önemli gelişmenin arkasındaki itici güçler hakkında tartışmalara yol açtı. Gelişme Ethereum için ralli olasılığını da beraberinde getirdi.

Ağ Etkinliği ve Piyasa Duyarlılığı Ethereum’un Yakım Oranı Artışını Destekliyor

Kripto analiz platformu CryptoQuant, Ethereum’un yakım oranında önemli bir artış olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılan ETH miktarını yansıttığını belirtti. Bu artış CryptoQuant’a göre Ethereum’un temellerini güçlendiren ve piyasa algısını değiştiren çok sayıda faktörün bir sonucu.

Bu artışın başlıca katalizörlerinden biri, Ethereum’un ağındaki artan faaliyet. Artan işlemler, merkezi olmayan uygulamaların (dApps) kullanımı ve genişleyen ekosistem, toplu olarak yakım oranındaki artışa katkı sağladı. Daha fazla işlem, ETH olarak ödenen daha yüksek gaz ücretlerine yol açarak çok sayıda token’ın yakılmasına, genel arzın azalmasına ve potansiyel olarak kıtlığın artmasına neden oldu.

Piyasa duyarlılığındaki gözle görülür değişim, Ethereum‘a daha olumlu bir ışık tuttu. Gerçek değeri ve faydasına ilişkin olumlu algılar yatırımcı güvenini artırarak talebin artmasına yol açtı. Ethereum’un yalnızca bir dijital para birimi değil, aynı zamanda merkezi olmayan finans (DeFi), NFT’ler ve akıllı sözleşmeler için sağlam bir platform olarak tanınması bu duygu değişimini körükledi.

Güncelleme Beklentileri ve Dış Faktörler Ethereum’un Cazibesini Artırıyor

Ethereum 2.0’ın uygulanması gibi yaklaşan teknik güncellemeleri çevreleyen beklentiler, bu artışta önemli bir rol oynadı. Yatırımcılar bu güncellemelerin ölçeklenebilirliği, güvenliği ve sürdürülebilirliği artırarak Ethereum’un cazibesini daha da artırmasını bekliyor.

Dışarıdan bakıldığında, kripto para piyasasını etkileyen ekonomik faktörler de bir rol oynadı. Ethereum‘un esnekliği ve belirsiz zamanlarda bir değer deposu olma potansiyeli dikkat çekti. Bu durum beraberinde talebin ve yakım oranının artmasını sağladı

Bu faktörlerin kümülatif etkisi, güçlendirici bir döngü yarattı. Buna göre artan ağ faaliyeti, yükselen yakım oranlarına, Ethereum’un uzun vadeli değerine, artan yatırımcı güvenine ve ardından fiyatlarda bir artışa yol açtı.

Bu olumlu geri bildirim döngüsü sadece kısa vadeli spekülasyonları değil, Ethereum’un merkezi olmayan teknolojilerin gelişen manzarasında, uygulanabilirliğine olan derin inancı da yansıttı.

Yakım oranındaki artış, ETH token arzının azaldığına işaret ederek potansiyel olarak fiyat artışını katalize ediyor. Bu gelişmeler Ethereum’un faydası, alaka düzeyi ve sürdürülebilir değer önerisi etrafında gelişen anlatının da altını çiziyor.