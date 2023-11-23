Altcoin

Ralli Sesleri! Bu Altcoin İçin Dip Fiyat Mı Geldi?

Özet

  • Arbitrum fiyatında dip seviyenin geldiğine dair yorumlar var.
  • On-chain üzerindeki bir metrik yatırımcı ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdi.
  • ARB için 1,12 ve 1,19 dolar seviyelerine sıçrama olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Arbitrum için özellikle son altı ay çok da iç açıcı geçmedi. Fiyat azalan bir kanalda işlem gördü. ARB için fiyatta yaşanan düşüş eğiliminin tersine döneceğine dair işaretler ortaya çıktı. Bir dip oluşumu söz konusu. Bu oluşum yeni bir ralli öncesi alıcıların yavaş yavaş birikim yaptığına vurgu yaptı.

İçerikler
Kripto Piyasasında İyimserlik SürüyorArbitrum On-chain Verileri Alıma İşaret EttiArbitrum İçin Patlama İhtimali Var Mı?

Kripto Piyasasında İyimserlik Sürüyor

Kripto para piyasalarında Binance fırtınası sonrası iyimserlik hakim. Kimi analistlerce Bitcoin ETF’lerinin önünde artık bir engel kalmadığı belirtiliyor. Bloomberg analistlerine göre Bitcoin ETF’nin Ocak 2024’de onaylanma olasılığı yüzde 90.

Bitcoin ETF’nin onaylanması durumunda altcoin’ler için olumlu bir havanın esmeni bekleniyor. Bu durum büyük bir satın alma çılgınlığını da beraberinde getirebilir. Bu alım için öne çıkan adaylar arasında Arbitrum bulunuyor.

Arbitrum On-chain Verileri Alıma İşaret Etti

Arbitrum ağı, 21 Kasım ve 23 Kasım tarihleri arasında aktif adreslerde yüzde 160’lık bir artışa tanık oldu. Buna göre aktif adresler 11 bin 357’den 29 bin 435’e yükseldi. Bu artış yatırımcı ilgisinin de bir göstergesi durumunda. Buna göre düşüşün satın alındığını gösteriyor.

Arbitrum ağ büyümesindeki artış da dikkat çekti. Buna göre 21 Kasım’da yüzde 160 artış gösterdi. Bu büyümenin sermaye akışıyla ilgili olduğu yorumları var.

Arbitrum (ARB) cointurk

Ağ içerisinde gerçekleşmiş kar ve zarar metriği NPL göstergesine göre bugün 3 milyon 60 bin dolarlık ARB’nin zararına satıldığı bir gelişme yaşandı. Böylesi durumlar, satışta birileri zarar etse de uzun vadeli sahiplerin bir birikim yapmak için fırsat buldukları anlar olarak görülüyor.

Arbitrum cointurk

Gerçekleşmemiş kârların boğalar için çok zararlı olduğunu belirtelim. Ancak Arbitrum için bu durumun temiz göründüğü belirtiliyor. Santiment’in 30 günlük Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı, geçtiğimiz ay ARB satın alan bireylerin gerçekleşmemiş kârlarının 10 Kasım’da yaklaşık yüzde 38’den bu yazının yazıldığı sırada yüzde 4’e düştüğünü gösteriyor.

arb cointurk

Bu gerilemenin bir anlamı Arbitrum için gerçekleşmemiş kazançların sıfırlanması şeklinde. Yeni gelişme satıcılar tarafından tehdit edilmeyen bir ralli olasılığını artırıyor.

Arbitrum İçin Patlama İhtimali Var Mı?

Arbitrum fiyatı yazıyı yazarken 1,03 dolardan işlem görüyor. Ancak boğaların ısrar etmesi durumunda fiyat yüzde 9’luk bir artış ile 1,12 dolar seviyelerine gelebilir. Fiyat eğer bu engeli de aşarsa kilit direnç seviyesi olan 1,29 dolar test edebilir.

arb fiyat cointurk

Ancak düşüş yönlü hareketler de bir gerçeklik olduğu için boğaların başarısız olduğu bir senaryoda ARB’de tehlike çanları çalacak. Böyle bir durumda ise fiyatın 0,85 dolar seviyelerine kadar geri gelme ihtimali bulunuyor. Bu kilit destekte ARB tutunamaz ise 0,76 dolar seviyesi görülecek.

You Might Also Like

Ne Dogecoin Ne Shiba Inu! Yatırımcıların 10x Yapmasını Beklediği Altcoin Solana Ağında Gizli Olabilir!

Sıcak Gelişme! Binance Chiliz (CHZ) 2.0 Mainnet Entegrasyonunu Tamamladı

30 Günde Tam Yüzde 364 Yükseldi! İlk 100’e Giren Bitcoin Temelli Öncü Altcoin’de Son Durum!

Felaket Tellalı Analist Bu Altcoin İçin Uyardı! Daha Da Düşecek

Günlerdir Devam Ediyor! XRP Balinaları Durmadı! Balinalar XRP’nin Sonunu Mu Getirecek?

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ne Dogecoin Ne Shiba Inu! Yatırımcıların 10x Yapmasını Beklediği Altcoin Solana Ağında Gizli Olabilir!
Bir Sonraki Yazı Son Dakika! Merkez Bankasından (TCMB) Kritik Faiz Kararı Açıklaması! BTC/TRY Son Durum
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika! Merkez Bankasından (TCMB) Kritik Faiz Kararı Açıklaması! BTC/TRY Son Durum
Ekonomi
Ne Dogecoin Ne Shiba Inu! Yatırımcıların 10x Yapmasını Beklediği Altcoin Solana Ağında Gizli Olabilir!
Altcoin
Sıcak Gelişme! Binance Chiliz (CHZ) 2.0 Mainnet Entegrasyonunu Tamamladı
Chiliz (CHZ)
Binance Bu Altcoin’de Bitirici Darbeyi Vuruyor! 2 İşlem Çiftinde Delist
BINANCE
Lost your password?