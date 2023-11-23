Ralli Sesleri! Bu Altcoin İçin Dip Fiyat Mı Geldi?

Arbitrum için özellikle son altı ay çok da iç açıcı geçmedi. Fiyat azalan bir kanalda işlem gördü. ARB için fiyatta yaşanan düşüş eğiliminin tersine döneceğine dair işaretler ortaya çıktı. Bir dip oluşumu söz konusu. Bu oluşum yeni bir ralli öncesi alıcıların yavaş yavaş birikim yaptığına vurgu yaptı.

Kripto Piyasasında İyimserlik Sürüyor

Kripto para piyasalarında Binance fırtınası sonrası iyimserlik hakim. Kimi analistlerce Bitcoin ETF’lerinin önünde artık bir engel kalmadığı belirtiliyor. Bloomberg analistlerine göre Bitcoin ETF’nin Ocak 2024’de onaylanma olasılığı yüzde 90.

Bitcoin ETF’nin onaylanması durumunda altcoin’ler için olumlu bir havanın esmeni bekleniyor. Bu durum büyük bir satın alma çılgınlığını da beraberinde getirebilir. Bu alım için öne çıkan adaylar arasında Arbitrum bulunuyor.

Arbitrum On-chain Verileri Alıma İşaret Etti

Arbitrum ağı, 21 Kasım ve 23 Kasım tarihleri arasında aktif adreslerde yüzde 160’lık bir artışa tanık oldu. Buna göre aktif adresler 11 bin 357’den 29 bin 435’e yükseldi. Bu artış yatırımcı ilgisinin de bir göstergesi durumunda. Buna göre düşüşün satın alındığını gösteriyor.

Arbitrum ağ büyümesindeki artış da dikkat çekti. Buna göre 21 Kasım’da yüzde 160 artış gösterdi. Bu büyümenin sermaye akışıyla ilgili olduğu yorumları var.

Ağ içerisinde gerçekleşmiş kar ve zarar metriği NPL göstergesine göre bugün 3 milyon 60 bin dolarlık ARB’nin zararına satıldığı bir gelişme yaşandı. Böylesi durumlar, satışta birileri zarar etse de uzun vadeli sahiplerin bir birikim yapmak için fırsat buldukları anlar olarak görülüyor.

Gerçekleşmemiş kârların boğalar için çok zararlı olduğunu belirtelim. Ancak Arbitrum için bu durumun temiz göründüğü belirtiliyor. Santiment’in 30 günlük Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı, geçtiğimiz ay ARB satın alan bireylerin gerçekleşmemiş kârlarının 10 Kasım’da yaklaşık yüzde 38’den bu yazının yazıldığı sırada yüzde 4’e düştüğünü gösteriyor.

Bu gerilemenin bir anlamı Arbitrum için gerçekleşmemiş kazançların sıfırlanması şeklinde. Yeni gelişme satıcılar tarafından tehdit edilmeyen bir ralli olasılığını artırıyor.

Arbitrum İçin Patlama İhtimali Var Mı?

Arbitrum fiyatı yazıyı yazarken 1,03 dolardan işlem görüyor. Ancak boğaların ısrar etmesi durumunda fiyat yüzde 9’luk bir artış ile 1,12 dolar seviyelerine gelebilir. Fiyat eğer bu engeli de aşarsa kilit direnç seviyesi olan 1,29 dolar test edebilir.

Ancak düşüş yönlü hareketler de bir gerçeklik olduğu için boğaların başarısız olduğu bir senaryoda ARB’de tehlike çanları çalacak. Böyle bir durumda ise fiyatın 0,85 dolar seviyelerine kadar geri gelme ihtimali bulunuyor. Bu kilit destekte ARB tutunamaz ise 0,76 dolar seviyesi görülecek.