  Ralli Altcoini 25 ve 36,5 Doları Hedefliyor! Binance Borsasındaki Kripto Roketleri Ateşleyebilir

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.800 doları test ettikten sonra 28.500 dolar seviyesine dönüyordu. Kripto para yatırımcılarının iyimserliği ETF süreçlerinin ilerlemesi nedeniyle artsa da hacimler düşük kalmaya devam ediyor. Yine de istisna altcoinler BTC fiyatının yükselmesinin desteğiyle gözünü yeni zirvelere dikti.

INJ Coin Yorum

Injective (INJ) Coin ilgi gören altcoinler arasında yer alıyor ve 1,22 dolar dibinden bu yana yıl boyu arttı. Fiyat artışı Mart ayında uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden kırılmaya neden oldu. Ralli öylesine ivme kazandı ki Nisan ayına geldiğimizde fiyatın 9,97 dolara ulaştığını gördük. Bu artış az sayıda altcoinin 2023 yılında yaşadığı bir şeydi.

Yazı hazırlandığı sırada yüzde 5 artan INJ Coin fiyatı 9 doları aşmak için mücadelesi sürdürüyor. 10 dolarlık direnç alanını iki kez aşmaya çalışan ancak başaramayan altcoinin yeni dipler yaptığını görmüştük. Şimdiyse boğalar yeni bir test için harekete geçmiş görünüyor. Üstelik BTC fiyatındaki pozitiflik boğaların lehine.

Fiyat ve RSI artıyor bu da yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. RSI’daki yükseliş sapması ilerleyen saatlerde yeni bir 10 dolar testinin mümkün olabileceğini söylüyor.

INJ Coin Fiyat Tahmini

Son zamanlarda gelen güzel haberler popüler altcoinin pozitif ayrışmasını sağladı. İlk olarak protokol, inEVM özelliği aracılığıyla Ethereum uygulamalarıyla uyumluluk müjdesi verildi. Ardından inj alan adı kullanıma açıldı. Domain için bekleme listesine 100 bin kişi kaydoldu ve bu ilginin ne denli büyük olduğunu gösteriyordu.

Ekim ayında unutulmayacak diğer olaysa Google Cloud destekli etkinliğin müjdesiydi. Hackathon Ekim ayı boyunca devam edecek ve 100 bin dolarlık ödül havuzu var. Bunun dışında ağdaki ilk DEX ve daha birçok güzel haber INJ Coin ilgisini destekliyor.

Fiyata dönecek olursak güncel görünümde Elliot dalga sayımı bize fikir verebilir. En olası dalga sayımı, trendin yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor. INJ Coin fiyatı beş dalgalı bir yukarı yönlü harekette dördüncü dalganın sonuna yaklaşmaktadır. Beşinci dalganın tepe hedefi mevcut fiyatın epey üzerindeki 25 dolar alanıdır.

Eğer fiyat bu bölgeyi de korursa 36,5 dolara kadar tırmanabilir. Ancak tersi senaryoda üçgenin desteği altında kapanışla 4 dolara yıkıcı bir düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.