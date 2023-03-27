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TRON (TRX), aktif adresler açısından Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil olmak üzere dünyanın en büyük kripto para birimlerini geride bırakmayı başardı.

TRX Performansı!

TRX’in aktif adres sayısı 1.8 milyona ulaşırken, BTC ve ETH sırasıyla 902.000 ve 518.000’in üzerine çıktı. Bu büyük fark TRON’un çevre dostu olmasından mı kaynaklanıyor diye sorabilirsiniz. 26 Mart tarihli bir tweet’te TRON, BTC ve ETH’den %99,9 daha az elektrik tükettiğinden bahsetmişti. Dünya sürekli olarak enerji tasarruflu platformlar ararken, TRON bundan faydalanabilirdi.

Bununla birlikte TRX’in yeni kullanıcıları çekmesine yardımcı olabilecek bir diğer faktör, ETH’nin önünde olduğu Afrika ve Asya bölgelerindeki hakimiyeti olabilir. Ayrıca TRON’un ağ istatistikleri, çevre dostu parçanın bir rol oynamış olmasına rağmen diğer faktörlerin de katkıda bulunduğunu öne sürdü. Örneğin DeFiLlama’nın verileri, TRX’in TVL’sinin 12 Mart 2023’te düşüşün ardından son birkaç gün içinde toparlandığını ortaya koydu. Bunun dışında TRX’in yanma oranı da son zamanlarda ümit verici ve deflasyonist özelliğini sergileyerek daha fazla kullanıcının ilgisini çekebilir.

TRON Fiyat Hareketi!

TRON topluluğu’nun tweet’ine göre, 26 Mart’ta 14,9 milyondan fazla TRX token’ı yakıldı ve net üretim oranı sıfırın altında -9.920.862. TRONSCAN’ın verilerine bakıldığında, yeni kullanıcı kazanma açısından iyi günlerin henüz bitmediği görülüyor. Son verilere göre TRON, son 24 saatte 142.000’den fazla yeni hesap eklemeyi başardı. Toplam işlemler son gün 5 milyondan fazla arttığı için ağ kullanımı da aynı seviyedeydi. Ayrıca artan kullanıcı sayısı da TRON’un daha fazla gelir elde etmesine yardımcı oldu. Token Terminal’in verileri, TRON’un blok zincirleri listesinde yalnızca altcoin kralının arkasında ikinci sırada yer aldığına işaret etti. TRON’un performansı övgüye değer olsa da, genel sağlığı oldukça endişe verici olduğu için fiyatı için aynı şey söylenemeyeceği belirtiliyor.

Santiment’in grafiği, Binance fonlama oranının geçen hafta boyunca düşmesi nedeniyle kripto para talebinin türev piyasasında büyük bir marjla düştüğünü ortaya koydu. Ayrıca TRX’in geliştirme faaliyeti de keskin bir düşüş yaşadı. Ancak olumsuz fiyat hareketine rağmen, TRX’in ağırlıklı hissiyatı 26 Mart’ta bir artış kaydederek bir miktar toparlanmayı başardı.