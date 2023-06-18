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1,5 yıldır devam eden aralıksız düşüş birçok kripto para şirketinin zor günler yaşamasına neden oldu ve oluyor. Geçtiğimiz yıl 10’u aşkın kripto şirketi iflas etti. Bu zincirleme iflasların arkasında hedge fonlara verilen kripto krediler olsa da tüm şirketleri etkileyen bazı genel sorunlar var. Örneğin hacimdeki erime kripto borsalarının gelirlerini öylesine düşürdü ki binlerce çalışanından vazgeçmek zorunda kaldılar.

GBTC Yükselişe Geçti

BlackRock’ın Bitcoin planları, kurumsalların şimdiden heyecanlanmasına yol açtı. CoinGlass’tan alınan veriler, 17 Haziran’da Grayscale Bitcoin Trust’ın neredeyse yeni 2023 zirvelerine ulaştığını gösteriyor. GBTC “primi” -37%’nin altına indi.

BlackRock’ın bir Bitcoin spot fiyat borsa yatırım fonu (ETF) başlatmak için başvuruda bulunduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasıyla Bitcoin piyasası duyarlılığı geçen haftanın sonlarında mütevazı bir iyileşme gösterdi. SEC’in piyasaya pompaladığı korku bir nebze azaldı e GBTC’nin arkasındaki şirket olan Grayscale de rahat nefes aldı. Negatif prim nedeniyle birçok GBTC yatırımcısı şirkete dava açmıştı. Artık maddi açıdan zor günler yaşayan Grayscale de son çare olarak SEC’e ETF reddinden dolayı dava açtı.

İlk Spot Bitcoin ETF

Risk sermayesi şirketi Cinneamhain Ventures’ın ortaklarından Adam Cochran, hafta sonu Twitter’da yaptığı yorumun bir bölümünde, “Blackrock ETF’si onaylanırsa, buradaki gerçek kazanan GBTC olacak” dedi. Birçok uzman varlık yönetim devinin siyasi ve ekonomik gücüne atıfta bulunarak ilk Spot Bitcoin ETF onayının yakında geleceğini tahmin ediyor. Bugüne kadar BlackRock sadece 1 ETF’i için ret aldı ve bunun sebebi gücü kadar, düşünerek adım atıyor olmasıydı.

Cochran, BlackRock’ın teklifinin ABD düzenleyici onayı alma konusunda “iyi bir şansa” sahip olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bazıları bunun GBTC‘ye benzer bir Trust olacağını savunurken, Cochran da dahil olmak üzere diğerleri daha nüanslı bir görüşü benimsiyor.

Bitcoin finansal hizmetler firması Swan’ın CEO’su Cory Klippsten, “BUNA ETF DEMEKTE BİR SAKINCA YOK” diye özetledi.