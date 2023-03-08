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Radara Takıldı! ABD Bitcoin’i Çökertecek Mi? BTC ve Altcoinleri Bekleyen Tehlike!

Blockchain neden harika? ABD yönetimi ne yapmaya çalışıyor? Bitcoin ve kripto paralar tedirgin eden alarmlar çalmaya başladı.
16:40
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların en iyi yönlerinden birisi blockchain üzerinde tüm işlemlerin izlenebiliyor oluşudur. Bu harika bir yetenek. Tıpkı tüm banka hesaplarındaki hareketlerin, alım/satımların izlenebilmesi gibi blockchain üzerinde herkesin yaptığı işlemleri birçok ağda takip edebilirsiniz. Banka işlemlerini devletler izleyebiliyorken blockchain herkese açıktır.

Blockchain

Blockchain izlenebilirdir ve özel, gizlilik odaklı ağlar hariç hepsini takip edebilirsiniz. Eğer bir cüzdan mikser veya gizlilik odaklı bir ağ kullanmıyorsa onun alıp/sattığı her şeyi görmeniz mümkündür. Hatta borsalara yaptığı transferleri takip ederek büyük yatırımı olan cüzdanların satışlarını önceden görebilirsiniz. Bu şeffaflık açısından harika bir özelliktir ve on-chain indikatörler bu şeffaflığın getirdiği büyük bir analiz madenidir. Bitcoin için zirve veya dipleri on-chain indikatörlerle büyük oranda tespit edebilir buna göre pozisyon alabilirsiniz.

ABD yönetimi dahil herkesin yaptığı işlemler izlenebilir. Dün de böyle oldu. Kripto para yatırımcılarını tedirgin eden bir hareket radara takıldı ve BTC için satışların artmasını sağladı. Eğer binlerce Bitcoin cüzdanlar arasında hareket ettiriliyorsa bu yüksek CDD sinyalleri gönderir. CDD verisi genellikle piyasada düşüş öncesinde artar.

ABD Bitcoin Satacak Mı?

1 milyar dolar değerindeki 50.000’den fazla Bitcoin, ABD tarafından Silk Road pazarının kazancı olarak korumaya alınmıştı. Deep Web pazarı olan Silk Road yasadışı şeylerin satışı için bir online market gibi çalışıyordu. El koyulan Bitcoin’ler dün hareketlendi. PeckShield tarafından paylaşılan verilere göre, ABD kolluk kuvvetlerinin cüzdanlarından üç transfer yapıldı. Kasım 2021’de ABD kurumları tarafından Silk Road pazarından ele geçirilen yaklaşık 51.000 BTC bulunuyordu. El konulan BTC iki cüzdan adresinde birleştirildi.

Silk Road Bitcoin’i üç farklı adrese taşındı. Bu üç transferden çoğunun dahili transferler olduğu görülüyor. Ancak Coinbase‘e yaklaşık 9.861 BTC gönderildiği için yatırımcılar tedirgin. Hele ki piyasanın kırılgan olduğu bir dönemde ABD kolluk kuvvetleri açık piyasada 50 bin Bitcoin’i satmak isterse bu büyük bir satış dalgasını beraberinde getirebilir. Hatta ve hatta MTGOX alacaklarının 2 gün sonra dağıtılacağını da düşünürsek son hareket hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Silk Road çevrimiçi bir karaborsa ve ilk modern darknet piyasasıydı. Amerikalı kurucusu Ross Ulbricht tarafından 2011 yılında “Dread Pirate Roberts” takma adıyla başlatıldı. Pazar yeri Bitcoin ödemelerini kabul eden ilk yerlerden biriydi ve kripto kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı oldu. ABD kolluk kuvvetleri, zaman zaman açık artırmaya çıkarılan BTC istifleri de dahil olmak üzere kurucusundan çok sayıda eşyaya el koydu. Popüler Bitcoin savunucusu Tim Draper 2014 yılında bu açık artırmalardan birinde yaklaşık 30.000 BTC satın aldı. Ekim 2015’te 50.000 BTC’lik bir başka açık artırma daha düzenlenmiş ve ABD Marshals Service online bir açık artırmada 2.000 BTC’lik 21 blok ve 2.341’lik bir blok satmıştır. Her ne kadar 50.000 BTC’nin sadece küçük bir kısmı Coinbase’e gönderilmiş olsa da, ABD emniyet teşkilatı bağlantılı cüzdanlardan milyarlarca BTC’nin hareketi Twitter kullanıcılarından çılgın tepkiler ve daha da çılgın teoriler uyandırdı. Bir kullanıcı, ABD kurumlarının Silk Road Bitcoin’lerini satmaya karar vermeleri halinde, bunun piyasa üzerinde önemli bir satış baskısı yaratacağına dikkat çekti. Aynı zamanda, birkaç kişi de satışın zamanlamasını sorguladı.

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