  ProShares’den Yeni Ethereum ETF Ürünü: Geleneksel Piyasalarda Ethereum Rüzgarı Esecek

Kripto para piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önemli bir borsa yatırım fonu (ETF) ihraççısı olan ProShares, Ethereum bağlantılı ETF ürününün piyasaya sunulduğunu resmen duyurdu. Son zamanlarda piyasa aktörleri Bitcoin ETF başvurularına odaklanmışken Ethereum tarafında da gelişmeler devam ediyor. Ancak şimdiye kadar piyasaya sürülen Ethereum ETF ürünleri beklenen ilgiyi henüz görmedi ve bu durum Ethereum fiyatında herhangi bir etki yaratmıyor.

Ethereum ETF Ürünleri Gün Geçtikçe Artıyor

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ProShares’in yeni Ethereum odaklı ETF ürünü 2 Kasım’da New York Borsası (NYSE) Arca’da SETH sembolü adı altında işlem görmeye başladı. Yeni kripto odaklı ETF ürünü, Ethereum fiyatının volatilitesi baz alınarak geliştirildi. Buna göre yatırımcılara volatilite bazlı bir kar etme fırsatı sunulacak.

Ayrıca duyuruda diğer kripto para odaklı ProShares ETF ürünlerine benzer şekilde SETH’in Ethereum vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla yatırımcılara hizmet vermesi planlanıyor. ProShares CEO’su Michael Sapir’e göre SETH, zahmetli ve pahalı olabilen Ethereum’a göre kısa süreli kar politikası izlemeyi amaçlıyor. Sapir, bu konuyu şu sözlerle açıkladı:

“SETH’in bugünkü lansmanı ile ProShares artık yatırımcılara hem Ethereum’un yükseldiği hem de düştüğü günlerde kar etme fırsatları sunuyor ve hepsi geleneksel bir aracılık hesabının rahatlığıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.”

ProShares’in Kripto Para Odaklı ETF Ürünleri

SETH, ProShares bünyesinde Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleriyle bağlantılı diğer ETF serisine dahil olacak. ProShares, Ekim 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırımcılara sunulan ilk Bitcoin odaklı ETF ürünlerinden biri olan Bitcoin Stratejisi ETF’ini (BITO) piyasaya sürmüştü.

Firma böyle önemli bir adımın ardından Haziran 2022’de Bitcoin’in 20.000 doların altına düştüğü bir süreçte Bitcoin odaklı Short Bitcoin Stratejisi ETF ürününü (BITI) piyasaya sürdü. ProShares’in diğer kripto ETF ürünleri arasında ProShares Ethereum Strategy ETF (EETH), Bitcoin and Ethereum Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) ve Bitcoin & Ethereum Equal Weight Strategy ETF (BETE) ver alıyor.