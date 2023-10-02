  Powell ve Bowman Açıklamaları Ne Anlama Geliyor? Güncel Veriler ve 1 Kasım Fed Toplantısı

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.300 dolar seviyesinde bulunuyor ve bugün hızlanan yükseliş altcoinlere yaradı. Uzun süredir destek seviyelerini korumak için mücadele eden çoğu altcoin şimdi direnç alanlarını hedefliyor. Vadeli ETH ETF onaylarının getirdiği motivasyon piyasaları olumlu etkiledi.

Fed Açıklamaları

Saat 17:30 itibariyle Fed üyesi Bowman önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında en dikkat çeken detay önümüzdeki toplantıda 1 faiz artışının daha yapılabileceğiyle ilgiliydi. Bowman biraz önce yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

“Veriler enflasyondaki gevşemenin durduğunu veya çok yavaşladığını gösterirse 1 Kasım toplantısında bir faiz artışı daha olabilir. Düzenleyiciler bankaları gereği kadar hızlı denetlemiyor (elleri yavaş) bu yaklaşımın doğru olup olmadığını düşünmeliler. Faizlerin daha da artırılması ve bir süre daha kısıtlayıcı bölgede kalması muhtemelen uygun olacak. Kısıtlamanın düzeyine baktığımızda enflasyondaki ilerleme yavaş olacak. Son veri revizyonlarının sıklığı ve kapsamı ekonominin nasıl evirildiğini tahmin etmeyi zorlaştırıyor.”

Fed Başkanı Jerome Powell ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Pennsylvania eyaletinin York kentinde işçiler, küçük işletme sahipleri ve toplum liderleriyle bir yuvarlak masa toplantısında.

Powell tarafından ekonomiye dair önemli bir açıklama yapılması beklenmiyor. Bu toplantıda ana odaklarının sağlıklı bir ekonomi olduğunu söyledi.

Güncel Piyasa Verileri

Dolar endeksi riskli bölgede dalgalanmaya devam ediyor. ABD piyasalarının negatif açılış yapmasının sebeplerinden biri de buydu. Ancak kripto para piyasaları borsalardaki negatifliğe ve DXY artışına rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.

DXY daha önce bahsettiğimiz 106,84 bölgesini aşmak için mücadelesini sürdürüyor. Eğer bu seviye aşılırsa son engel 107,8 seviyesinde. Sonraki hedefler 110 ve 113,96 dirençleri olacak. 2022 Eylül zirvesi olan 115’in hedeflendiği ortamda artık kripto paralar da rüzgâra karşı koşmakta zorlanacaktır.

1 Kasım toplantısı için FedWatch beklentisi %69,1 ihtimalle faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. 13 Aralık toplantısında bu oran yarı yarıya ve son faiz artışının bu tarihte yapılacağına dair artan bir beklenti var.