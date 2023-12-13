Popüler Yapay Zeka Projesinde Yılın Zirvesi! Yükseliş Devam Edecek Mi?

Fetch. ai (FET) fiyatı dün yaklaşık %25 oranında arttı ve hafif düşmeden önce bugün 0,62 dolar gibi yeni bir yıllık en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyat gerilemiş olsa da hala önemli bir yatay alanın üzerinde duruyor.

FET Yılın Zirvesinde!

Popüler altcoin FET’in fiyatı 17 Ağustos tarihinde 0,16 dolarlık en düşük seviyeye düştüğünden bu yana arttı. Fiyat, Ekim ayında daha yüksek bir dip seviyesi yarattı ve artış hızını büyük ölçüde hızlandırdı. O zamandan bu yana fiyatta önemli bir geri çekilme yaşanmadı. Yükseliş Aralık ayının başında dursa da altcoin dün önemli ölçüde arttı ve bugün yıllık en yüksek seviyesi olan 0,62 dolara ulaştı.

Yüksek olmasına rağmen daha sonra 0,60 doların altına geriledi. Momentum göstergesi olarak RSI kullanıldığında, yatırımcılar piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir ve bir token’ı biriktirilip satılmayacağına karar verebilir. RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlüyse boğalar avantaj sağlar, ancak okuma 50’nin altındaysa tam tersi doğrudur.

FET’te Uzman Yorumu

Aralık ayında RSI küçük bir düşüş öncesinde düşüş eğilimi yarattı. Fiyat artışına momentum düşüşü eşlik ettiğinde düşüş eğilimi ortaya çıkabilir. Bu durum önemli bir yatay direnç alanının yeniden test edilmesine ve bunun destek olarak doğrulanmasına yol açtı. Daha sonra RSI gizli bir yükseliş farklılığı yarattıktan sonra fiyat sıçradı.

Ek olarak göreceli güç endeksi mevcut konum itibariyle 50 seviyesinin üzerinde. X’teki kripto para analistleri ve analistler geleceğe yönelik iyimser. Kripto para analisti Crypto Tony, yükseliş hareketinin daha yeni başladığını ve işleme girmek için hala zaman olduğunu öne sürüyor. DavidOnCrypto, yeni yılın en yüksek seviyesini kaydetti ve fiyatın bir sonraki direnç olan 1 dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.