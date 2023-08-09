Pepe Coin fiyatı son 24 saatte 0,00000124 dolara yükseldi ve son 24 saatte %15 artışla şu anda piyasadaki en iyi performans gösteren meme token’ı oldu. Bu kazanca rağmen PEPE son 7 günde %1,5 ve son 30 günde %15 düşüşte kaldı. Altcoin Mayıs ayı başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolara ulaştığından bu yana %71 oranında değer kaybetti.

PEPE’de Yükseliş İvmesi!

Bugünkü rallinin, balinalar ve diğer büyük yatırımcılar için bir oyuncak olmaya devam eden ve bu nedenle neredeyse kaçınılmaz bir şekilde tekrar düşmeden önce daha fazla yükseliş görebilecek olan PEPE için çoğunlukla gecikmiş bir yukarı yönlü düzeltme olarak görülebileceği anlamına gelebilir.

Son iki veya üç haftayı istikrarlı bir şekilde düşüşle geçiren PEPE’nin son gündeki rallisi, teknik göstergelerinin bir ivme göstermeye başladığı anlamına gelebilir. PEPE’nin göreli güç endeksi dün yaklaşık 30’dan bugün 60’ın biraz üzerine çıktı. İvmedeki bu yükseliş RSI 70’i zirveye çıkarmadan ve kripto para aşırı alıma uğramadan önce biraz daha yükselmek için yer bıraktı.

PEPE Coin Geleceği!

Benzer şekilde kripto paranın 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasına göre bir dibe ulaşmıştı. Ancak şimdi yukarı dönmeye başladı ve daha uzun vadeye kadar yükselecek gibi görünüyor. PEPE’nin çok uzun süredir aşırı satıldığı, değerinin altında olduğu ve potansiyel olarak daha yeni başlamış olabilecek büyük bir ralli nedeniyle olduğu yönünde güçlü bir argüman var.

Bununla birlikte uzmanlara göre teknik göstergeleri ‘aşırı alım’ pozisyonlarına ulaşmadan önce bile sert düşebilir. PEPE’nin son birkaç ayda bu kadar çılgınca yükselip düşmesinin büyük bir nedeni, balinalar tarafından kısa vadeli kazançlar için bir araç olarak ele alınması, yani daha büyük yatırımcıların satın aldıktan hemen sonra onu elden çıkarma eğiliminde olmalarıdır.