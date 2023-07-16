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  •   Popüler Kripto Ölüyor Mu? Yatırımcısını Zengin Eden Dev Altcoin!

Popüler Kripto Ölüyor Mu? Yatırımcısını Zengin Eden Dev Altcoin!

Özet

  • Ronin ağındaki TVL bu yıl yüzde 66 oranında arttı.
  • Toplam kilitli değerdeki artışa rağmen aktif kullanıcı sayısı azalıyor.
  • AXS Coin fiyatı 6,46 dolar üstü kapanışlarda yükselişe geçebilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:10
16 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 sonundaki metaverse çılgınlığı onun devasa kazançlar elde etmesini sağladı ancak ayı piyasasının zorlu ortamında o da etkilendi. Son gelen veriler ciddi bir soruna işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yüz milyonlarca dolarlık saldırıyla sarsılan altcoin için son gelen verilere neye işaret ediyor? Güncel on-chain okumaları ve fiyata dair tahminler.

Axie Infinity (AXS)

P2E oyunu Axie Infinity‘ye güç vermek için oluşturulan Ethereum yan zinciri Ronin son birkaç ayda özellikle kilitli toplam değer (TVL) açısından önemli bir büyüme yaşadı. Bir Twitter kullanıcısına göre, DeFi‘ye odaklanmamasına rağmen Ronin ağı son iki aydır yaklaşık 80 milyon dolarlık TVL’e ulaştı. Bu rakam APTOS (APT), Near, Algorand, Tezos, ve Stacks gibi birkaç popüler layer1 ağının TVL gücünün ötesinde.

DefiLlama‘dan alınan veriler, yıl başından bu yana yan zincirin TVL’sinde önemli bir büyüme olduğunu ortaya koydu. 1 Ocak itibariyle Ronin’in TVL’si 44,86 milyon dolardı. Bugünse 7 aylık dönemde %66 büyümeye işaret eden 74,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. TVL yılbaşından bu yana yükseliş trendinde olsa d0a, 23 Mart 2022’de Ronin Köprüsü’nün hacklenmesinden bu yana %78 oranında düşmüş olması dikkat çekiciydi. Aynı yılın 28 Haziran’ında yeniden açıldığından bu yana TVL %35 oranında yükseliş gösterdi.

Ronin‘in TVL’si son birkaç ay içinde artmış olsa da, yan zincirin ağ etkinliğine ilişkin ağ üzerinde yapılan bir değerlendirme, aynı dönemde ağ etkinliğinde keskin bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Nansen’den alınan veriler, 23 Mart’tan bu yana Ronin’deki günlük aktif adres sayısında önemli bir düşüş yaşandı. O gün 186.403 aktif adresle zirveye ulaşan günlük aktif kullanıcı sayısı, o zamandan bu yana %92 oranında düştü.

AXS Alınır Mı?

Oyunun popülerliği zorlu ayı piyasası nedeniyle önemli ölçüde azaldı. 2023 yılında günlük ortalama işlemlerde önemli düşüşler yaşandı. Diğer taraftan sürekli artan dolaşım arzı, zayıf talep nedeniyle fiyat düşüşünün devam edebileceği bir ortam oluşturuyor. P2E alanında ilklerden olduğu için 2 yıl önce büyük talep gören proje eğer aktif kullanıcı sayısını artırmanın bir yolunu bulamazsa işler onun için daha da karmaşık hale gelebilir.

Fiyat açısından baktığımızda şimdilik 6,2 dolar desteği korunuyor. Ancak altında 4 saatlik mum kapanışları fiyatın 5,9 ve 5,63 dolar seviyelerine inmesini sağlayabilir. Bu bölgelerin korunamadığı senaryoda 5,4 dolar muhtemel dip olacaktır. Tersi senaryo içinde 6,46 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Popüler P2E tokeni yazı hazırlandığı sırada 6,3 dolardan alıcı buluyor.

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