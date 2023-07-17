Popüler Analistten Bitcoin ve Ripple Yorumu: “İki Katına Çıkabilir!”

Özet

  • Analist, Ripple'ın SEC başarısı sonrasında sermaye akışı olabileceğini belirtti.
  • Uzmana göre, Rippe fiyatı iki katına çıkabilir.
  • Ayrıca BTC'de bir zayıflık olmadığını öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
20:30
17 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, SEC’in Ripple’a (XRP) karşı açtığı davadaki olumlu kararın ardından XRP’nin muhtemelen bir sermaye akışına tanık olacağını ileri sürdü.

Ripple Yorumu!

Credible Crypto takma adıyla bilinen uzman analist Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Yargıç Analisa Torres’in Ripple’ın, açık piyasa XRP satışlarının menkul kıymet işlemleri olmadığına karar vermesinden sonra, XRP’yi çevreleyen korku, belirsizlik ve şüphenin (FUD) artık bir sorun olmadığını ileri sürdü.

Kripto para analistine göre, XRP muhtemelen önümüzdeki yıl içinde üçüncü en büyük dijital varlık olarak yerini geri alacak. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

XRP güvenliği FUD geldi ve geçti ve tüm bunlar boyunca XRP, piyasa değerine göre ilk beş kripto arasında olmaya devam ediyor. Sevseniz de sevmeseniz de, kalıcı bir güce sahip olduğunu kanıtladı ve önümüzdeki 6-12 ay içinde yine ilk üç kripto para arasına gireceğinden hiç şüphem yok.

Yazı kaleme alındığında XRP, 39,26 milyar doları aşan piyasa değeriyle dördüncü en büyük kripto para birimi olarak kaydedildi. Stablecoin Tether (USDT) yaklaşık 83,67 milyar dolarlık bir değerleme ile üçüncü sırada yer alırken, Credible Crypto, XRP’nin önümüzdeki aylarda fiyatının iki kattan fazla artabileceğini öne sürüyor.

Bitcoin Tahmini!

Ripple’ın ardından Bitcoin’i ele alan uzman analist BTC’nin 30.000 dolar civarında devam eden konsolidasyonunun bir zayıflık işareti olmadığını belirtti. Credible Crypto’ya göre Bitcoin, yükseliş trendine devam etmeden önce ayıları tuzağa düşürmek için kısa bir düşüşe tanık olabilir. Uzman analist açıklamalarında şunları söyledi:

Geçen ay birçok insanın hisseleri dalgalanırken BTC’nin ‘zayıflığından’ bahsettiğini gördüm. Konsolidasyonun ‘zayıflık’ ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çektim. Bunu, iki aylık aşağı yönlü fiyat hareketini silen haftalık tek bir mum izledi. Bu hafta, Ripple davası, büyük ETF (borsa yatırım fonu dosyalamaları, vb.) Bir kez daha tekrar edeceğim. Konsolidasyonu zayıflık ile karıştırmayın.

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