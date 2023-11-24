Popüler Analist Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı! Bu Projelere Dikkat!

Kripto para analisti ve yatırımcısı Ali Martinez, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) tabanlı merkezi olmayan bir borsanın önemli bir yukarı yönlü hareket yapma eşiğinde olabileceğini ileri sürdü.

Analistten UNI Yorumu

Analist Ali Martinez sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamalarda Uniswap’in (UNI) haftalık grafikte alçalan üçgeni geçersiz kıldıktan sonra “çıkış yapıyor gibi göründüğünü” belirtti.

Alçalan bir üçgen genellikle düşüş yönlü bir devam formasyonu olarak kabul edilebilir. Ali Martinez’e göre, eğer Uniswap 5,70 doların üzerinde bir sürekli kapanış yaparsa UNI, mevcut fiyattan yaklaşık %62 oranında bir artışla 10 dolara yükselebilir.

Daha sonra Polygon‘u (MATIC) ele alan Ali Martinez, Ethereum ölçeklendirme çözümünün kritik bir fiyat seviyesinin üzerine çıkamaması halinde satışlara tanık olabileceğini öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

MATIC, 0,84 ile 0,86 dolar arasında değişen çok önemli bir tedarik bölgesinin altına düştü. Bu aralıkta 14.240 adres 4,13 milyar MATIC’i barındırıyor. Polygon fiyatı bu bölgenin altında ne kadar uzun süre kalırsa, bu token holder’larının önemli kayıplara uğramamak için satışa başlama olasılığı da o kadar yüksek olur.

MATIC, yazı kaleme alındığında Ali Martinez’in arz alanının çok altında 0,772 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Chainlink’te Kritik Bölge

Analistin radarındaki bir diğer kripto para birimi ise Chainlink (LINK). Popüler kripto para analisti Chainlink’in tekrar ziyaret edip 2023’ün en yüksek seviyesi olan 16,62 doları aşabileceğini belirterek şunları söyledi:

Chainlink, 13,80 ila 14,20 dolar arasında değişen önemli bir talep bölgesinde. Burada 11.470 cüzdanda 23,5 milyon LINK bulunuyor. Önümüzdeki minimum direnç ve aşağıda sağlam destek ile bu bölgenin üzerinde kalmak LINK’in yeni yıllık en yüksek seviyelere tırmanmasının yolunu açabilir.

Popüler altcoin LINK yazı kaleme alındığında 14,34 dolar seviyesinden işlem görüyor.