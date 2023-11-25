Popüler Analist Net Konuştu! Bu 2 Altcoin Coşacak

Ünlü kripto analisti The Flow Horse, kripto para birimlerinin sürekli değişken dünyasında, Celestia‘nın (TIA) potansiyel yükselişine odaklandı. Analist Bitcoin‘in geleceğine ilişkin beklentilerini sunarak Worldcoin’e (WLD) yönelik yükseliş görünümüyle birlikte ilgi çekici tahminlerde bulunuyor. Analiste göre her iki altcoin önemli yükselişler gerçekleştirmeye aday.

Celestia (TIA): Yeni Zirvelere Yükseliyor

X sosyal medya platformunda 187 bin 700 kişilik önemli bir takipçi kitlesine sahip olan The Flow Horse, altcoin Celestia’nın (TIA) mevcut değerinden yüzde 72’lik kayda değer bir artış yaşayabileceğini iddia etti. Analist, 5 dolarda sabit kaldıktan sonra, kendinden emin bir şekilde 10 dolara doğru bir yörünge önerdi.

Bu tahmin, altcoin TIA’nın son dönemdeki etkileyici performansının hemen ardından geldi. Yazıyı yazarken kripto para birimi TIA 5,64 dolardan işlem görerek 9 Kasım’daki en düşük seviyesi olan 2,25 dolardan yüzde 160’lık bir artışa işaret etti.

Yenilikçi Blockchain ile tanınan Celestia, minimum maliyetle merkezi olmayan ağların oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Altcoin kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,33 dolara ulaşarak daha fazla kazanç beklentisine katkıda bulundu.

Bitcoin Yorumlarının Ardından Worldcoin Vurgusu

Analist The Flow Horse, Bitcoin alanına girerek spot bir Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayı hakkında incelikli bir bakış açısı sundu. Kısa vadede, onayın ardından bir yükseliş, ardından orta vadeli bir düşüş ve uzun vadeli bir yeniden canlanma öngördü.

Yükseliş hissiyatıyla kapanış yapan The Flow Horse, dikkatleri OpenAI yaratıcısı Sam Altman ile ilişkili bir proje olan Worldcoin‘e (WLD) çevirdi. Analist, iyimserlik yayarak, kripto para birimi WLD’nin dört ay süren yuvarlak bir dipten sonra en yüksek günlük kapanışına yaklaştığını belirtti.

2,63 dolardan işlem gören dolardan işlem gören WLD, özellikle yaklaşık 300 milyon dolarlık piyasa değeri ve Sam Altman ile olan etkili ilişkisi göz önüne alındığında, önemli bir yukarı yönlü potansiyele sahip.

Kripto dünyası gelişmeye devam ederken, The Flow Horse’un bu görüşleri Celestia (TIA), Bitcoin ve altcoin Worldcoin’in (WLD) potansiyel yörüngelerine bir bakış sunarak dinamik dijital varlık piyasasında gezinen yatırımcılar için değerli perspektifler sağlıyor.