BITCOIN (BTC)

Popüler Analist Bitcoin Düzeltmesini Yorumladı! Altcoin’ler İçin Anlamı

Özet

  • Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin düzeltmesinin Altcoin’ler için konsolidasyon sinyali olduğunu söylüyor.
  • Bitcoin analiste göre FOMC etkinliklerinden önce bir düzeltme sürecinden geçiyor.
  • Bu düzeltmenin altcoin’ler için bir anlamı bulunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında, ünlü bir analist olan Michaël van de Poppe, Bitcoin‘deki mevcut eğilim ve bunun daha geniş piyasa üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Ona göre Bitcoin, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) etkinliklerinden önce gözlemlenen standart bir model olan bir düzeltme sürecinden geçiyor. Bu düzeltmenin kripto alanındaki çeşitli altcoin’lerin konsolidasyonunu etkilemesi muhtemel.

Alt Başlıklar
FOMC Bitcoin Ve Altcoin Piyasasının Duraklamasını TetikliyorEthereum Merkez Sahneye ÇıkıyorBitcoin’in Yol Haritası ve Fiyat Yapısı

FOMC Bitcoin Ve Altcoin Piyasasının Duraklamasını Tetikliyor

Van de Poppe, Bitcoin‘deki düzeltmenin FOMC’nin tipik bir başlangıcı olduğunu ve önümüzdeki 24 saat içinde ufukta bir geri sıçrama olacağını öngörüyor. Bu model, yatırımcıların büyük ekonomik olaylardan önce genellikle temkinli bir duruş sergilediği tarihsel piyasa davranışıyla uyumlu.

Bitcoin analisti Van de Poppe’nin belirttiği üzere FOMC’nin etkisinin kripto para dünyasında yankılanarak kısa bir duraklama ve konsolidasyona yol açması bekleniyor. Zaten BTC de bir süredir 40 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Yazıyı yazarken BTC 41 bin 213 dolar seviyesinde.

Ethereum Merkez Sahneye Çıkıyor

Kripto para birimi Bitcoin düzeltme yaparken, Van de Poppe piyasanın ilgisinin Ethereum ağına doğru kaymakta olduğuna işaret ediyor. Kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olan Ethereum’da bir rotasyon öngörüyor.

Altcoin‘lerin lideri olan Ethereum‘un hareketine odaklanılması, çeşitli dijital varlıkların birbirine bağlı doğasını vurgulayarak altcoin’ler üzerinde potansiyel bir dalgalanma etkisi olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’in Yol Haritası ve Fiyat Yapısı

Van de Poppe, Bitcoin‘in mevcut fiyat yapısına ilişkin genel teorisini özetliyor. Ünlü analist, Bitcoin için 48 bin ila 50 bin 500 dolar aralığına doğru bir ralliyi tercih ettiğini ifade ederek, bu kilometre taşına ulaşmanın, halving öncesi her döngüde gözlemlenen tipik modelle uyumlu olacağını öne sürüyor.

Beklenen bu rallinin ardından, potansiyel bir reddetme ve düzeltme aşaması kripto para birimi Bitcoin’in fiyatını 35 bin ila 38 bin dolar aralığına düşürebilir.

Kripto piyasası bu dalgalanmalar arasında gezinirken Bitcoin analisti Van de Poppe’nin analizi kripto para tutkunları için değerli bilgiler sunuyor. Bitcoin’de yaklaşan sıçrama ve Ethereum ekosistemindeki gelişen dinamikler muhtemelen daha geniş piyasa hareketlerinin tonunu belirleyecek. Yatırımcıların tetikte olmaları ve stratejilerini kripto alanındaki gelişmelere göre uyarlamaları analist tarafından tavsiye ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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