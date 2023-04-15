Popüler kripto para projesinin Başkanı Bloomberg ile yaptığı röportajda yükseliş hareketi için ihtiyaç gerektiren konulara dikkat çekti!

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Ava Labs başkanı John Wu, kripto para piyasalarında fiyat artışları hızla devam ederken, ekosistemde yenilenmiş bir iyimserlik ve enerji olduğunu ileri sürdü.

“Kripto Paralarda Canlılık!”

Avalanche (AVAX) geliştirme firmasının başkanı, yeni bir Bloomberg röportajında ​​Silicon Valley Bank (SVB) gibi dev şirketlerin çöktüğü bankacılık krizinin kripto para alanındaki piyasa katılımcılarını yeniden canlandırdığını öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para ekosistemindeki heyecan yeniden canlandı. Bu fiyat artışının çoğunda insanlar farkında değil. Çünkü piyasaları sarsan SVB çöküşünün hemen ardından gerçekleşti. Bu durum insanlara, neden bu alana ilk başta girdiklerini ve büyük kurumlara karşı duydukları güvensizliği hatırlattı. Bu yüzden Bitcoin 2008’den sonra çok popüler oldu. Ve bu hatırlatma nedeniyle, kripto para topluluğunun yeniden canlandırdığını düşünüyorum.

Kurumsal İlgiye İhtiyaç!

Ekosisteme yeni katılımcıların girip girmediği konusunu ele alan Wu, kripto para fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde kripto topluluğu tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü. Ava Labs başkanına göre, yeni girenler henüz kripto para piyasalarına adım atmadı. Tanınan isim konu hakkında şunları söyledi:

OTC pazarlarının veya Coinbase aracılığıyla kripto para ekosistemine giden fiyat gibi rampaların henüz gerçekten toparlandığını görmüyorsunuz. Yatırımcılar hala tereddüt ediyorlar.

Bununla birlikte Ava Labs başkanına göre, kripto para endüstrisinin fiyatlardaki yükselişi sürdürmek için fiyatlamada oldukça etkili rol oynayan kurumsal alıcılara ihtiyacı var. Ava Labs başkanı konuşmasında son olarak şunları belirtti: