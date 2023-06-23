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  •   Popüler Altcoin’den Yüzde 40’lık Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?

Popüler Altcoin’den Yüzde 40’lık Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası, hafta içerisinde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
  • Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren Conflux (CFX), hafta içinde değer artışlarına hız kazandırdı.
  • Conflux (CFX), güne düşüş ile başlasa da CMC verilerine göre son 1 haftada yüzde 40'a yakın bir yükseliş kaydederek 0,25 dolar seviyelerine ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:30
23 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta içerisinde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren Conflux (CFX), son 1 haftada %40’a yakın bir değer artışı kaydetti.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta içerisinde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin’in 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasıyla birlikte de kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaştı.

Ayrıca Coinglass verilerine göre de kripto para piyasasında geçmiş haftalarda düşük seviyelerde seyreden volatilite de son günlerde ciddi ölçüde artış gösterdi.

Popüler Altcoin’de Yüzde 40’a Yakın Değer Artışı

Kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketleriyle birlikte son dönemlerin popüler kripto para birimlerinden biri olan Conflux (CFX), Haziran ayının başlarında oldukça yüksek oranlarda değer kaybetse de kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasının ardından belirli ölçüde toparlanmaya başladı ve son 1 haftada %40’a yakın bir yükseliş kaydetti.

Conflux (CFX), güne düşüş ile başlasa da hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %38’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,25 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişler ile birlikte Conflux (CFX), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 7 günlük zaman dilimi içinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden üçüncü kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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