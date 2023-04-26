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  •   Popüler Altcoin’den Yüzde 20’ye Yaklaşan Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?

Popüler Altcoin’den Yüzde 20’ye Yaklaşan Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?

Piyasadaki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20'ye yakın bir değer artışı kaydetti.
16:30
26 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.000 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde yeniden yükselişe geçti ve değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle yukarı yönlü bir ivme yakalayan Redner Token (RNDR) ise gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydederek günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Bitcoin, Güne Yükseliş ile Başladı

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve 29.000 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasası, güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyesini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca bu yükseliş ile birlikte aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

ETH, SOL ve AVAX’ta Son Durum

Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi de değer artışlarına hız kazandırdı. Gün içerisinde kaydedilen değer artışlarının ardından ETH, yeniden 1900 dolar direncini aşmayı başardı. XRP 0,5 dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaşırken Solana (SOL) 22 dolar seviyesini ve Avalanche (AVAX) ise 17,8 dolar seviyesini aştı.

Render Token’da %20’yi Aşan Yükseliş

Son dönemlerin popüler altcoin’lerinden biri olan Render Token (RNDR) da gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20’yi aşan bir değer artışı kaydeden RNDR, 2,15 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Render Token (RNDR), bu son yükselişlerin ardından da CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

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