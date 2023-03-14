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Amerika Birleşik Devletleri’nde tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının da yüksek volatilitede bir hafta geçirmesine neden oldu. Bitcoin (BTC), geçen hafta 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından kaydettiği değer artışları ile birlikte 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Son haftalarda yaşanan gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği yükselişlerin ardından 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişlerin de etkisiyle son 24 saatte değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Saatler İçerisinde %30’u Aşan Yükseliş

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte ortalama %10’luk bir değer artışı kaydederek 25.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Son dönemlerde sergilediği fiyat performansı ile kripto para piyasasında belirli bir popülariteye ulaşan Conflux (CFX), gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %30’u aşan bir değer artışı kaydederek 0,24 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kaydettiği bu yükselişin ardından CFX, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca son 24 saatteki yükselişlerin ardından CXF’in piyasa değeri de gün içinde 700 milyon dolar seviyelerini aştı.