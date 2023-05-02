Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran popüler altcoin, güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Son dönemlerin popüler altcoin’lerinden biri olan Render Token’daki (RNDR) değer kaybı ise %11’i aştı.

Piyasada Son Durum

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 28.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve kripto para piyasası da güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Render Token’deki Değer Kaydı Çift Haneye Ulaştı

Kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin de etkisiyle çoğu altcoin de gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketleri ile birlikte son dönemlerin popüler altcoin’lerinden biri olan Render Token (RNDR) da bu düşüş eğiliminin etkisiyle yeniden düşüşe geçti.

Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %11’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 2,12 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından RNDR, CMC verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.