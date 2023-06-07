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Kripto para piyasası, hafta başındaki düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

SEC‘nin Binance’e ve Coinbase’e ardı ardına açtığı davalar, kripto para piyasasında hafta başında yeni bir düşüşe neden oldu. Ancak kripto para piyasası, hafta başındaki düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer artışlarının ardından 1870 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de geçen haftaya kıyasla yeni haftada önemli bir artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Popüler Altcoin’deki Yükseliş %15’i Aştı

Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran Stacks (STX), piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Stacks (STX), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,63 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.