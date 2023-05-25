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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başlasa da ve gün içerisinde 25.960 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilese de öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 26.400 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerinde.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Güne düşüş ile başlayan ve gün içerisinde 25.960 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 26.400 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,6 gibi bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), 1800 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerinde. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ancak Bitcoin’deki yön belirsizliğine karşın gün içerisinde yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer artışı kaydetti.

Render Token’daki Yükseliş %15’e Yaklaştı

Son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte kripto ekosisteminin popüler altcoin’lerinden biri haline gelen Render Token (RNDR), hafta başından bu yana kaydettiği yükselişler ile birlikte piyasadan pozitif ayrıştı ve son günlerde de güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %20’lik bir değer artışı kaydeden Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %15’e yakın bir yükseliş kaydederek 2,83 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından Render Token, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranda değer artışı kaydeden birinci kripto para birimi oldu.