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Popüler Altcoinde Tehlike Çanları Çalıyor! Kritik Destek Kırıldı!

Piyasa genelinde yaşanan düşüşten payını alan altcoin de kritik destek seviyesi kırıldı! Fiyatta etkili olan düşüş ivmesi hızlanabilir!
23:01
14 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında belirsizlik etkisini sürdürürken popüler altcoin Quant’da (QNT) son durum ne? Fiyat yükselecek mi?

QNT Fiyat Analizi

Kripto para projesi Quant’ın fiyatı, 17 Ekim tarihinde 228 dolar seviyesinin ardından düşüş ivmesinde işlem görüyor. Kripto para biriminin fiyatında yaşanan düşüş geçtiğimiz hafta içerisinde hızlanarak uzun vadeli 150 dolarlık yatay bölgesinde bir kırılmaya neden oldu. Analistler belirtilen bölgenin destek sağlamasını bekliyorlardı ancak bu görüşün şimdilik geçersiz kılındığı belirtiliyor. Yaşanan düşüş ivmesinin öncesinde herhangi bir olumsuz Quant haberi bulunmazken, kripto para borsası FTX’in çöküşü nedeniyle bir gerileme yaşadığı öne sürülüyor.

Kripto para biriminin aşağı yönlü fiyat hareketinin yanı sıra, haftalık göreceli güç endeksi (RSI) yükselen bir destek çizgisinden kırıldı ve 50’nin altına geriledi. Bu nedenle Quant’ın fiyat tahmini ancak bu alan geri kazanıldığında yükseliş olarak kabul edilebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte analistler kripto para biriminin günlük zaman dilimindeki grafiklerine yönelik analizlerinde düşüş ivmesinin devam edebileceği ihtimali üzerine yoğunlaşmış durumda. Ayrıca bu grafiklerin Quant’ın 9 Kasım tarihinde yükselen bir destek çizgisinden kırıldığını gösterdiği belirtildi.

Kritik Destek Bölgesi

Popüler altcoin QNT’ın fiyatı 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altına düştüğü için, bir sonraki en yakın destek, 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulan 80,60 dolar olduğu öne sürüldü. Günlük RSI da 50’nin altında olduğu ve herhangi bir yükseliş sapması oluşturmadığı için düşüş eğiliminin devam etmesi öngörülüyor.

Quant son 24 saat içerisinde bir yükseliş içerisindeyken, bu fiyat hareketinin yükselen destek çizgisini tekrar doğrulayacak bir rahatlama rallisi olduğu belirtildi. Ayrıca rahatlamanın sona ermesinin ardından 80 dolar seviyelerine doğru bir düşüşün meydana gelebileceği iddia ediliyor. Yükselen destek hattını geri almak, bu düşüş eğilimi gösteren QNT fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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