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Kripto analiz platformu Lookonchain, Twitter hesabından arka arkaya yaptığı bir dizi paylaşım ile son dönemlerin popüler altcoin’i olan Arbitrum’un yerel kripto birimi ARB’deki son durumu değerlendirdi. Lookonchain verilerine göre dijital varlık yöneticisi Amber Group, kripto para borsalarına milyonlarca dolar değerinde ARB token transferi gerçekleştirdi.

Arbitrum (ARB), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Kripto analiz platformu Lookonchain, yakın zamanda gerçekleştirdiği airdrop ile birlikte kripto ekosisteminde önemli bir popülarite kazanan Arbitrum’un yerel kripto para birimi ARB’deki son durumu değerlendirdi ve Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para yatırımcılarını uyardı. Lookonchain’den elde edilen güncel verilere göre dijital varlık yöneticisi Amber Group, milyonlarca dolar değerinde ARB token’ı OKX ve Binance olmak üzere çeşitli kripto para borsalarına transfer etti. Gerçekleşen ilk transfer güncel fiyatlar ile ortalama 15,8 milyon dolar değerinde 11,2 milyon adet ARB aktarıldı. 11,2 milyon adet ARB token’ın 7,3 milyon adeti OKX ve Binance olmak üzere iki farklı kripto para borsasına transfer edildi.

Kripto analiz platformu Lookonchain’e göre dijital varlık yöneticisi Amber Group’un gerçekleştirdiği bu ARB transferlerinin ardından portföyündeki ARB miktarı, güncel fiyatlar ile ortalama 6,3 milyon dolar değerinde 4,47 milyon adet ARB’ye geriledi. Lookonchain’e göre kripto para borsalarındaki bu artan kripto varlık girişi, yeni bir düşüşe işaret ediyor olabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, haftanın son gününe düşüş ile başlasa da hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, haftalık bazda ortalama %3’lük bir değer artışı kaydederek 28.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), kritik 1800 dolarlık direnci aşarken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.